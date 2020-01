Catalunya tanca el 2019 amb els preus d'habitatge més cars de l'Estat

Catalunya és la comunitat autònoma amb els preus de l'habitatge més cars de tot l'Estat, segons un informe de Sociedad de Tasación sobre les tendències del sector immobiliari l'últim semestre del 2019. El preu és de 3.934 euros per metre quadrat, seguit de Madrid (3.627) i el País Basc (2.734). Barcelona es manté com la ciutat més cara d'Estat amb una xifra de 4.433 euros per metre quadrat, tot i que el ritme de creixement dels preus passa del 8,1% anual el desembre de 2018 al 6,1% al 2019. El preu de l'habitatge nou a tot l'Estat augmenta un 4,5% el 2019, amb una mitjana de 2.453 euros per metre quadrat, i preveu que per al 2020 s'encareixi al voltant d'un 3%.

L'informe evidencia que comunitats com les Illes Balears, Catalunya i Madrid continuen registrant nivells salarials "insuficients" per la compra d'un habitatge, i detalla que es necessiten de mitjana 7,4 anys de sou per accedir a un habitatge de tipus mitjà.