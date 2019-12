El Govern vol presentar FGC al concurs per explotar línies d'alta velocitat estatal

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya està estudiant presentar-se al concurs per explotar línies d'alta velocitat estatal, segons va assegurar ahir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. En una entrevista a RAC1, el conseller va concretar que Ferrocarrils vol presentar una oferta, tot i que «no sola» sinó acompa-nyada d'algun operador tant de maquinària com de servei ferroviari, per als serveis que uneixen Barcelona amb Saragossa, Madrid, València i Tolosa. D'altra banda, va assegurar que el 2020 es faran les primeres proves de la T-Mobilitat i que l'1 de gener del 2021 entrarà en funcionament aquest nou sistema que implicarà «tarifes molt individualitzades», en què es pagarà «segons distància real i nombre de vegades que es fa servir el transport públic». Adif ja va adjudicar tres paquets de serveis en els principals corredors de l'AVE però encara queden alguns serveis per adjudicar, en què FGC podria participar.