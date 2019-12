No haver constituït govern a Madrid fa que els comptes es prorroguin de manera automàtica

Sense Govern espanyol no hi ha pressupostos generals per a l'any vinent. Demà es prorrogaran automàticament els comptes en espera que es constitueixi l'executiu en plenes funcions. El pressupost de l'Estat que es prorroga per al 2020 puja a 277.933 milions d'euros, el resultat de prorrogar el pressupost inicial de l'Estat vigent el 2019. A aquesta xifra cal afegir-hi els 38.949 milions dels organismes autònoms. De moment, i amb els comptes aturats, la revalorització de les pensions del 0,9% prevista per a aquest exercici haurà d'esperar, així com també la pujada del sou dels funcionaris del 2,3% i la pujada del salari mínim.

Per al nou exercici, l'Executiu preveu un increment de l'1,8%, dues dècimes menys que el 2019, mentre que estima un dèficit de l'1,1%. Brussel·les ja va advertir que el projecte pressupostari del Govern per al 2020 conduïa a una millora del dèficit estructural equivalent al 0,1% del Producte Interior Brut (PIB), allunyat de l'esforç estructural recomanat del 0,65%, al mateix temps que advertia que el projecte recollia un creixement nominal de la despesa pública del 3,8%, davant del 0,9% màxim recomanat per la UE.

Mentre s'espera que es configuri i vegi la llum el projecte de Llei de Pressupostos 2020, és previsible que els comptes públics recuperin algunes mesures del projecte del 2019, amb la limitació de les exempcions i el tipus mínim del 15% de l'impost de societats o les noves figures impositives per gravar determinats serveis digitals i transaccions financeres, juntament amb l'augment de la tributació del dièsel per equiparar-lo a la gasolina. Altres possibles mesures són l'augment de l'IRPF a les rendes altes, la pujada de l'1% de l'Impost de Patrimoni, la limitació dels pagaments en efectiu o diverses rebaixes com la del 25% al 23% del tipus en societats per a pimes que facturin menys d'un milió d'euros, del 21% al 10% de l'IVA dels serveis veterinaris o del 10% al 4% en l'IVA dels productes d'higiene femenina.