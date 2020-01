El 2020 arriba amb noves tarifes de transport públic i amb rebaixa de l'aigua en 23 municipis

L'any 2020 arriba amb un nou sistema tarifari del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. La desaparició de la T-10 i la seva substitució per la T-Familiar, amb un preu de 10 euros per a vuit viatges, i la T-casual, 1,15 euros més cara, són algunes de les novetats més destacades. A més es crearà la T-usual, amb viatges il·limitats durant 30 dies per 40 euros, el 25% més barata que la T-mes, que també desapareix.

D'altra banda, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha anunciat una rebaixa del 4,95% del preu de l'aigua en 23 municipis. El preu del taxi augmentarà l'1,1% i el de l'electricitat hauria de baixar, després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMC) hagi reduït el 5,6% de mitjana els peatges dels consumidors pel transport i la distribució.

El transport públic és un dels sectors que registra canvis tarifaris més importants amb l'entrada del nou any. En total es crearan quatre nous títols: la T-casual, la T-usual, la T-familiar i la T-grup. Aquests se sumaran a les ja existents T-jove, que redueix el seu cost a 80 euros, i la T-16, que es mantindrà gratuïta per a menors de 16 anys.

Mentre que la T-casual implicarà un augment de preu, la T-usual significarà una rebaixa, i la de nova creació, la T-grup, tindrà un preu de 79,45 euros per una zona, serà multipersonal i inclourà fins a 70 viatges.

Les crítiques per la desaparició de la T-10 van fer que dies després d'anunciar-se els nous títols se'n creés un darrer, la T-familiar, que permet fer fins a un màxim de vuit els viatges multipersonals per 10 euros; per tant, surt més car que l'actual T-10 (10,20 euros per 10 viatges).

Pel que fa al tren, Renfe apujarà el preu dels bitllets de tots els trens. En el cas de l'AVE i la Llarga Distància l'increment serà de l'1,10% durant el 2020, i en el cas de Rodalies i regionals, de l'1%. Tot i això, aquesta mesura no afectarà el gruix de viatgers que agafen el tren a Catalunya, ja que els preus de Rodalies i els regionals que no són intercomunitaris els fixa la Generalitat, titular del servei. Paral·lelament, es posarà en marxa el nou AVE de baix cost sota la marca AVLO en la línia Madrid-Barcelona, amb uns preus que aniran de 10 a 60 euros.

També en l'àmbit del transport, el Consell Metropolità de l'AMB ha acordat apujar l'1,1% el preu del taxi i s'ha eliminat la tarifa T3, fet que deixa només una tarifa diürna (T1) i una de nocturna i de caps de setmana (T2). A més, s'elimina el suplement de maletes, seguint la tònica de la majoria de ciutats europees.

Viatjar en avió, en canvi, pot ser més barat, ja que les taxes aeroportuàries d'Aena es reduiran l'1,44% a partir del març, segons ha informat la Comissió Nacional del Mercat dels Valors (CNMC). A més, Enaire té previst rebaixar les taxes de ruta per sobre del 12% de reducció que ja va aplicar el 2019.

Pel que fa a l'electricitat, la part regulada del rebut, que representa el 41,14% de la factura elèctrica, es prorrogarà per al 2020. El Govern espanyol així ho ha aprovat, ja que, tot i que amb el nou any ha d'entrar en vigor una reforma de la tarifa elèctrica on una part d'aquesta la determina la CNMC, no s'ha arribat a temps per establir els nous preus.

Tot i això, és possible una rebaixa, ja que la Comissió ha fet la seva proposta sobre l'ús de xarxes de transport i subministrament de l'electricitat, conegut com a peatges, i aquesta passa per una reducció mitjana del 5,6% d'aquests peatges, que tindrà un impacte diferent segons el col·lectiu de consumidors.

A més, la nova proposta inclou la divisió de les tarifes en sis períodes –actualment només n'hi havia dues– per a l'energia, i també en sis en el cas de la potència, a excepció de la 2.0TD. A més, s'incorporen nous períodes horaris depenent del dia, el mes i fins i tot el lloc de residència, ja que estableix diferències entre la península, les illes, i Ceuta i Melilla.

De la seva banda, la tarifa d'últim recurs (TUR) de gas natural ha baixat el 4% de mitjana, a partir de l'1 de gener del 2020, en comparació amb el darrer trimestre d'aquest any.

En el cas de l'aigua, l'AMB ha aprovat una rebaixa de gairebé el 5% en la tarifa de l'aigua en 23 municipis. En concret es tracta de les localitats que gestiona directament a través d'Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua. Els municipis que es beneficiaran d'aquesta rebaixa de la tarifa de l'aigua són Badalona, Barcelona, Begues, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, el Papiol, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Tor-relles i Viladecans.