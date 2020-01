Seat incrementa les vendes un 4,3% el 2019 a l'Estat, fins a 119.982 unitats

Seat ha venut 119.982 vehicles a l'Estat el 2019, un 4,3% més que l'any passat. D'aquesta manera, la companyia dirigida per Luca de Meo ha assolit la xifra més alta dels últims deu anys, amb una quota de gairebé el 9%. "Per segon any consecutiu, Seat ha aconseguit el lideratge tant en marques com en models del mercat espanyol", ha assegurat el director general de l'empresa a l'Estat, Mikel Palomera. Aquestes xifres contrasten amb l'evolució de les matriculacions, amb un total d'1,3 milions d'unitats i un descens del 4,8% el 2019, segons les dades publicades aquest dijous per les associacions de fabricants, de concessionaris i de venedors.

El Seat León ha estat el model més venut a Espanya el 2019, amb un total de 35.847 unitats. L'Arona ha estat el sisè model més venut, amb 24.128 unitats, mentre que l'Ibiza ha estat el setè, amb 25.121 vehicles.

"En 2020 tindrem nombrosos llançaments, com la quarta generació del nostre León i sis models electrificats, entre ells el Mii electric, que arribarà als concessionaris a inicis de 2020, i el Seat El-Born, el primer vehicle totalment elèctric construït sobre la plataforma MEB del Grup Volkswagen", ha recordat Palomera.