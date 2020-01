Garoina tanca aquest diumenge les botigues de Manresa i la de Barcelona

La cadena de peixateries Garoina, propietat del grup bagenc Ini6, tancarà definitivament aquest diumenge les dues botigues de Manresa (a Alcalde Armengou i passeig Pere III) i també la del car-rer Nicaragua de Barcelona, i només mantindrà obertes les del polígon Sant Isidre de Sant Fruitós i la de la carretera de Navarcles de Santpedor.

El motiu del tancament, explica el conseller delegat d'Ini6, Enric Torres, és la davallada de vendes dels productes congelats i refrigerats de les botigues arran del desplegament de la gran distribució al territori. «Abandonem la defensa del comerç local fins que algú no decideixi quin és el camí», diu Torres, que reconeix que la fórmula Garoina de venda física (especialitat en peix fresc complementada amb servei de productes congelats i refrigerats) «ha estat un error». «Potser no ens hem sabut explicar», diu Torres, «però ha estat un aprenentatge».

El futur de Garoina passa per la venda on-line, avança Torres, que creu que «en dos o tres mesos» ha d'estar en marxa un canal virtual per comercialitzar el peix fresc a domicili o bé per recollir en neveres ubicades al polígon Sant Isidre. En aquesta «reestructuració» del negoci, l'establiment de Sant Fruitós (l'única, juntament amb la d'Alcalde Armengou, de propietat d'Ini6) ha d'esdevenir la «botiga espectacle» on donar a conèixer el producte de Garoina per poder ser servit online.

Torres es mostra pessimista respecte del comerç tradicional, un sector en «transformació i en unificació d'estàndards». «En uns anys, el sector de l'alimentació, a Manresa, acabarà en mans de quatre o cinc franquícies», diu el conseller delegat d'Ini6, per a qui «el format del comerç físic s'està esgotant». Amb tot, Torres, que defensa que «el model de Garoina és vàlid; l'error ha estat el canal de venda», insisteix que l'empresa no renuncia a la venda tradicional, ja que manté les places de Santpedor (150 metres quadrats) i Sant Fruitós (240), les úniques en creixement de les cinc que té fins ara Garoina. Torres explica que, en els altres tres establiments, la pèrdua d'ingressos per la venda de productes no de peixateria era «de dos dígits, els últims dos anys».

Garoina va néixer el 2003 a Sant Fruitós com un «negoci experimental» paral·lel a Friman, el buc insígnia d'Ini6, després que la família traspassés el 1996 la cadena de supermercats Supeco a Comptoirs Modernes. A més de Manresa, Santpedor, Sant Fruitós i Barcelona, Garoina també ha tingut establiments a Berga i Vic.

El tancament dels tres Garoina afectarà una dotzena de persones, dues de les quals s'han reubicat en altres llocs de treball dins Ini6. En total, Ini6 té 193 empleats i factura uns 40 milions d'euros, dels quals 3 milions provenen de Garoina i la resta principalment de l'empresa de distribució de congelats Friman. Segons Torres, el tancament de les tres botigues (més la de Vic, que va abaixar la persiana el mes d'abril) tindrà un impacte sobre la xifra de vendes d'1,2 milions d'euros, que preveu recuperar amb el comerç per internet i el reforç de peixateria als Garoina actius.