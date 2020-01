Renfe connectarà Barcelona i València en dues hores i mitja amb el nou Euromed

Renfe connectarà Barcelona i València en un trajecte de dues hores i mitja amb el nou servei d'Euromed, el qual l'operadora posarà en marxa a partir del pròxim 13 de gener.

Segons un comunicat de Renfe, l'entrada en funcionament de la nova variant millorarà la seva oferta ferroviària al Corredor Mediterrani en reduir 40 minuts el trajecte entre la capital catalana i el País Valencià. En concret, el servei serà operat per vuit Euromed d'ample variable per sentit i cinc trens Talgo per sentit que mantindran el seu servei actual circulant per la via convencional. Com a novetat, el nou servei Euromed entre Barcelona i València incorporarà un vagó silenciós, un servei que fins ara era exclusiu dels combois d'AVE.