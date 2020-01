La T-Casual serà multipersonal fins al març

La T-Casual, que a partir de l'1 de març substituirà la T-10, serà multipersonal fins llavors, i després passarà a ser un bitllet unipersonal, la qual cosa implica que no es podrà validar diverses vegades seguides, com sí que es podia fer amb la T-10.

Segons va avançar aquest dijous Tot Barcelona i han confirmat fonts de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a Europa Press, fins al 29 de febrer, la T-Casual podrà utilitzar-se com una T-10 per "motius tècnics" relacionats amb la convivència dels dos títols.

Una vegada passi aquest termini, la T-Casual passarà a ser unipersonal, tal com estava previst: només la podrà utilitzar el titular, amb una sola validació per trajecte, en un bitllet que tindrà 10 viatges a 11,35 euros per a una zona tarifària.