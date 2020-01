Els taxistes de Barcelona estudien mobilitzar-se contra els VTC pel Mobile

Élite Taxi, l'associació més representativa del sector del taxi de Barcelona, amenaça amb mobilitzacions pel Mobile World Congress (del 24 al 27 de febrer) per exigir el compliment de la normativa que regula l'activitat dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC). Élite Taxi ha convocat totes les associacions i radioemissores del sector a una reunió avui a Barcelona per analitzar la situació del sector. Els taxistes reclamen que els VTC tinguin visibles les tarifes a l'interior dels cotxes, així com l'identificatiu per saber els dies de descans de cada turisme.