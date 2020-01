CaixaBank llança una plataforma de comerç digital basada en el 'blockchain'

CaixaBank ha incorporat al seu catàleg de serveis per a empreses la plataforma de comerç digital we.trade, basada en la tecnologia blockchain que vol incrementar la seguretat i traçabilitat de les operacions, ha informat l'entitat en un comunicat. Es tracta de la primera plataforma de comerç exterior amb tecnologia blockchain a Europa que facilita el seguiment en temps real de les operacions nacionals i internacionals per incrementar la transparència i la seguretat, ja que només poden participar-hi clients verificats i autentificats pels bancs integrants. Desenvolupada per un consorci format per quinze entitats financeres, permet a importadors i exportadors realitzar les seves operacions des d'un únic punt de connexió i de manera col·laborativa a través de contractes digitals. D'aquesta manera, la plataforma vincula les operacions al finançament o el pagament de les mateixes i a el compliment de determinades condicions comercials.