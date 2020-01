Catalunya va rebre l'1,4% més de turistes estrangers el mes de novembre passat

Catalunya va rebre al novembre 1.049.423 turistes estrangers, l'1,4% mes que durant el mateix mes del 2018. Tot i això, la despesa d'aquests viatgers es va reduir del 4,8% fins als 968 milions d'euros segons les dades que va fer públiques ahir l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb aquestes xifres Catalunya es va situar com el segon destí a l'Estat per als turistes estrangers, precedida per les Illes Canàries, que van rebre 1.173.321 de viatgers. Va passar el mateix pel que fa a la despesa, ja que a les Canàries els turistes estrangers es van gastar 1.482 milions. L'Estat va rebre un total de 4.664.345 viatgers de fora, el 2,8% més interanual. Catalunya va concentrar el 22,5% del total de turistes estrangers que al novembre van visitar l'Estat. A banda de l'increment interanual de l'1,4%, es va registrar un augment del 0,8% fins al novembre, amb 18.3365.118 turistes totals.

De fet, des del començament d'any Catalunya és l'autonomia més receptora, amb més de 18,4 milions. El principal país emissor al novembre va ser França, amb el 20,4% total. Al conjunt de l'Estat, el Regne Unit és el principal país emissor, amb 875.196 turistes, fet que representa el 18,8% del total i un descens del 6,4% respecte al novembre del 2018. França i Alemanya van ser els següents països amb més turistes que van visitar l'Estat, amb 576.020 (+20,6% interanual) i 572.891 (-0,4%), respectivament.

Quant a la despesa, els turistes estrangers van gastar 5.068 milions, el 3,7% més que durant el novembre del 2018. La despesa mitjana per turista va ser de 1.086 euros, amb un increment anual del 0,8%; mentre que la despesa mitjana diària va créixer el 4,6% fins als 161 euros. A Catalunya, la despesa mitjana per turista va ser de 922 euros, el 6,2% menys que un any abans i la despesa mitjana diària va pujar l'11,1% fins als 200 euros.