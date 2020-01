Consells per a superar la costa de gener amb èxit

Gener és sinònim de propòsits nous, de pujades d'impostos i de deutes. Els sopars de Nadal i, especialment, els regals de Reis han deixat probablement un forat considerable en els comptes bancaris que pot augmentar durant el mes de gener si no es té tot lligat i es comença a malbaratar, per exemple, en les rebaixes.

És molt important tenir uns comptes organitzats per a evitar possibles disgustos i començar el nou any d'una manera inadequada. Aquests són alguns dels consells que cal seguir per a superar la temuda costa de gener.



Organització dels comptes

És a dir, quants diners s'ingressarà exactament i quines són les despeses que hi ha. Cal no oblidar registrar el deute que hi ha en la targeta de crèdit. Quan l'anterior estigui completament controlat, és aconsellable dividir els diners reals que queda entre cada setmana del mes. D'aquesta manera se sabrà amb exactitud quan es pot gastar per a no passar-se ni un cèntim.



En cas de deute, dividir el pagament en dos

Si el deute en la targeta de crèdit és molt elevada, una opció és dividir el pagament en dos i acabar de pagar-la al febrer, encara que el millor és llevar-la-hi des del principi. En cap concepte cal tornar a usar-la aquest mes. Millor passar 'net' al següent.



No malgastar els diners

Comprar només el necessari.Aprofita el mes de gener per a fer una comparativa de preus per internet. Es pot estalviar-te bastants diners utilitzant aquesta dinàmica.



Aprofitar les reserves de menjar

Tenint en compte l'anterior, per exemple, cal aprofitar tot el menjar que hi hagi en la nevera i en els armaris de la cuina. Cal evitar anar al supermercat en la mesura que sigui possible. Segur que en el congelador queda una mica de carn amb la qual es pot fer algun guisat amb patates, arròs o llegums. Et sorprendrà les coses que pots cuinar amb el que et queda.



Retornar els regals

T'han regalat coses els Reis Mags que no t'agraden o no usaràs? No dubtis a retornar-les. Si et donen els diners, millor. Així ho pots utilitzar per a saldar deutes. Si no, demana un val i canvia el teu regal per coses útils per al futur, com per exemple regals que hagis de fer més endavant.



Oblida't de les rebaixes

Segur que tens la temptació d'anar, però com més gastis, òbviament, pitjor serà la costa de gener. Només compra alguna cosa si és imprescindible i si no tens molta pressa, espera a final, que hi haurà millors ofertes i preus molt més barats.