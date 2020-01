La indústria brasilera del vi busca ajuda davant l'acord de la UE amb Mercosur

Els enòlegs brasilers rebran ajuda del Govern per enfrontar la creixent competència internacional en vista que un acord comercial entre la Unió Europea i Mercosur obre encara més la porta als productors més tradicionals de l'altre costat de l'Atlàntic. Ja pressionats pels vins argentins i xilens que arriben al Brasil lliures d'impostos i sovint són més barats que el producte local, els productors brasilers diuen que la indústria nacional no pot sobreviure quan els competidors europeus també es beneficiïn d'un acord de lliure comerç.

En un intent per mitigar el dany potencial, el Govern es va comprometre a crear un fons per ajudar a modernitzar la indústria vitivinícola local, segons dos funcionaris governamentals. L'administració del president Jair Bolsonaro planeja aportar uns 130 milions de reals (32 milions de dòlars) dels impostos als productes industrialitzats per crear un fons, anomenat Modervitis, que s'utilitzarà per donar suport als cellers locals, van dir els funcionaris, els quals van demanar no ser identificats perquè encara hi ha detalls en discussió. L'estratègia pretén ser transitòria i no part de les negociacions amb la UE, van afegir.

És probable que el fons es llanci el 2020, fins i tot abans que el Congrés ratifiqui l'acord comercial amb la UE. Els productors nacionals volen avançar-se al problema que van enfrontar fa dècades, quan Brasil, Argentina, Uruguai i Paraguai van crear la unió duanera del Mercosur i es va signar un acord amb Xile, la qual cosa va permetre que els vins d'aquests països inundessin el mercat local a preus baixos. El ministeri d'Agricultura va dir que està treballant per fer que la indústria del vi brasilera sigui més competitiva abans que l'acord comercial UE-Mercosur entri en vigència. Això inclou abordar els impostos, els costos de producció i les regulacions en un termini de sis mesos.

Per cada 10 ampolles de vi que es ven avui al Brasil, solament una es produeix localment, segons Deunir Argenta, president de l'associació brasilera d'enòlegs, coneguda com a Uvibra. El país va importar 110 milions de litres de vi el 2018, en comparació amb 14 milions de litres de vi fi nacional venut durant el mateix període. Gairebé la meitat de les importacions van venir de Xile.