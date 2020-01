Una rifa de Reis generosa amb Catalunya esquitxa Artés i Vilanova del Camí

Després de dos anys de sequera les comarques centrals es van endur ahir un bon pessic del sorteig del Nen, que va deixar 2 milions d'euros del primer premi a l'administració número 1 de Vilanova del Camí, mentre que l'estanc del carrer Barquera d'Artés va repartir com a mínim un dècim del segon, valorat en 75.000 euros, per bé no es va poder concretar la quantitat exacta perquè en aquest establiment tots els números es venen per terminal. Vilanova i Artés se sumen a la desena de localitats catalanes afortunades amb la rifa d'enguany, que a Catalunya ha deixat més de 26 milions (vegeu el desglossat de la pàgina 3).

A Vilanova del Camí, l'administració número 1 (i l'única que hi ha en aquest municipi) va repartir per primer cop un premi destacat del sorteig del Nen, motiu pel qual el seu propietari, Joan Vich, es mostrava «molt satisfet i molt il·lusionat». Van ser deu dècims (una sèrie completa) del primer premi, 57342, que va vendre directament per finestreta. Un premi dotat amb 200.000 euros el dècim, i que per tant va repartir un total de 2 milions d'euros.

Joan Vich detallava que aquest no és un número al qual estigui abonada la seva administració (per tant, no és habitual trobar-l'hi) i que de seguida que li va arribar va posar-lo a la venda de manera ben visible «perquè és una mania que tinc amb els grups d'una sola sèrie». El titular de l'administració vilanovina estava segur que el premi havia quedat tan repartit com era possible: «Crec que és una sèrie que s'ha venut dècim a dècim» i que, per tant, haurà anat a parar a 10 persones o famílies diferents, bàsicament del poble.

L'administració número 1 de Vilanova del Camí la va obrir la mare de Joan Vich l'any 1987, i ara en fa cinc ella es va jubilar i ell en va passar a ser el titular. En aquests més de 30 anys de trajectòria, ahir era el primer cop que donaven un premi d'aquest sorteig, però no que s'estrenaven en les rifes de Nadal. No va ser la grossa, però el 2017 aquesta mateixa administració va donar una part d'un cinquè premi del sorteig de Nadal.

Vich deia que «per a una administració sempre fa molta il·lusió repartir un premi d'un d'aquests sortejos tan assenyalats en el calendari i sempre suposen una empenta», i en aquest sentit admetia que, després del cinquè de Nadal repartit fa tres anys, «en aquell moment vam notar un lleuger increment en les vendes». També subratllava amb satisfacció que Vilanova del Camí és un poble «petit i treballador» i que aquest premi ha servit per «posar-lo al mapa».



A Artés, tres premis en tres dies



A l'estanc del carrer Barquera d'Artés ahir també va rajar el cava per celebrar que s'hi havia venut part del segon premi, amb el número 21816, tot i que «no sabem quina quantitat perquè ho distribuïm tot per terminal, i no ens ho diu», explicava Maria Àngels Solé, que comparteix el negoci amb el seu marit, Sebastià Servitja. Com a mínim hauran estat els 75.000 euros que corresponen a un dècim, i «el més probable és que li hagi tocat a algú d'aquí», afegia, tenint en compte que la major part de la clientela d'aquest estanc és del poble, o en tot cas de la rodalia, perquè diu que «també venem força a veïns de Calders o Monistrol de Calders».

Fa només mig any que Servitja i Solé venen loteria a l'estanc, i aquest haurà estat el tercer premi en tres dies. Dissabte hi va tocar una Bonoloto de 97.000 euros i una Primitiva de 2.500 «que de moment ningú no ha passat a cobrar». Tot plegat «ens donarà més feina», deia Solé tota contenta, que no s'esperava «gens» que la sort els truqués a la porta.