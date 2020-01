Deporvillage tanca el 2019 amb un increment de facturació del 33%

L'e-commerce esportiu manresà Deporvillage ha tancat el 2019 amb una facturació de 60 milions, la qual cosa suposa un creixement del 33% respecte als 45 milions de l'any anterior i el 71% respecte al 2017. D'aquesta manera, aconsegueix tornar a batre tots els seus rècords fins l'actualitat.

Després d'aconseguir la rendibilitat el 2018, Deporvillage continua el seu procés d'expansió internacional amb la intenció, assegura l'empresa, de «ser líder al sud d'Europa». Aquest 2019 ha fet més de 700.000 comandes i una mitjana per sobre de 5 milions de visites al mes, la qual cosa li ha permès aconseguir les metes marcades a l'inici de l'any, segons afirmen fonts de l'empresa.

L'e-commerce tanca el 2019 havent aconseguit fites com el llançament de dues marques pròpies, Finisseur i DPV, el catàleg de les quals continuarà creixent. Així mateix, va tornar a posicionar-se al rànquing FT 1000 del Financial Times com la botiga on-line esportiva que més ha crescut a Europa. També ha estat, un any més, la botiga oficial de la Vuelta.

Enguany, Deporvillage complirà el seu desè aniversari. «Deu anys enrere no ens hauríem pogut creure que avui estaríem facturant 60 milions i que podem continuar marcant-nos objectius cada vegada més alts. És un èxit tant personal com professional», assegura el CEO, Xavier Pladellorens. Per la seva banda, Àngel Corcuera, cofundador de l'empresa, destaca el fet que «any rere any, el nostre posicionament i creixement ens ha permès convertir-nos en partner de referència, i en alguns casos exclusiu, de les marques més atractives del mercat».