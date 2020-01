El petit comerç demana ordre en les rebaixes i espera una campanya similar a la del 2019

El petit comerç espera una campanya de rebaixes similar en vendes a la de l'any passat i demana posar ordre en les dates de les rebaixes, cada vegada més desdibuixades per fenòmens com el Black Friday o els descomptes anticipats de les grans cadenes durant Nadal.

Des de RetailCat, entitat empresarial que representa 40.000 establiments comercials a Catalunya, esperen unes rebaixes amb resultats «molt similars» als de l'any passat. Com a referència, els establiments de Comertia, organització associada a RetailCat, van incrementar les seves vendes el 3,6% el gener del 2019, uns resultats que, tot i que són positius, no van cobrir les expectatives de la majoria d'empresaris, recorda Joan Carles Calbet, president de RetailCat. Calbet explica que la majoria dels comerços associats a la seva organització han esperat fins avui per iniciar les rebaixes de gener, tot i que el període de rebaixes està liberalitzat a Catalu-nya des del 2017. El president de RetailCat veu necessari un «debat» al sector per «consensuar tots junts» les dates d'inici i tancament de les campanyes de rebaixes, tot i que admet que és «molt difícil» posar d'acord petits comerços i grans superfícies. Per al president de RetailCat, «el més lògic és que les rebaixes de gener comencin després de Reis», ja que «l'esperit» d'aquest tipus d'iniciatives era donar sortida als excedents de Nadal. D'altra banda, lamenta que s'hagin «estès» els períodes de rebaixes amb l'adopció, un mes abans de Nadal, de jornades com el Black Friday i el Cyber Monday, ja que, segons ell, «es concentren molt menys les vendes» que en altres anys.

Per la seva banda, Àlex Goñi, president de PIMEComerç, assegura que tenen unes expectatives «fluixes» per a la campanya de rebaixes, perquè «hem espatllat» el fenomen de rebaixes en introduir cites comercials com el Black Friday abans de Nadal, opina.