Bon Preu incrementa un 12,2% les vendes durant la campanya de Nadal

El Grup Bon Preu, propietari de Bonpreu, Esclat, EsclatOil i BonpreuEsclat online, va incrementar les vendes un 12,2% durant la campanya de Nadal. A través d'un comunicat, des del grup apel·len a què els resultats "rècord" consoliden la "tendència ascendent". El negoci es troba en ple procés de "transformació digital per tal d'oferir una experiència única i omnicanal als clients". Atribueixen els bons resultats "al model comercial" basat en "l'atenció al client, la varietat i qualitat dels productes i l'aposta pels de Km 0".

Segons Bon Preu, els nous serveis que Bonpreu i Esclat ofereixen als seus establiments com el forn de cocció de peix, el 'cómer' sushi i l'espai de pizza 'al teu gust' han contribuït al creixement de les vendes. Responen, afegeixen, a les noves tendències de consum en alimentació, amb una demanda creixent pels plats fàcils de consumir, que permeten estalviar temps, guanyar comoditat i a la vegada inclouen aliments saludables i de qualitat.

Per altra banda, la secció de basar de joguines, juntament amb noves seccions com la parafarmàcia, el celler i els productes per a la llar i la decoració, afegeixen des del grup, també han ajudat a aconseguir les bones xifres de facturació d'aquesta darrera campanya de Nadal.