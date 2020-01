CCOO espera que Seat mantingui una estratègia continuista després de la marxa de Luca de Meo

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, desitja que Seat mantingui una estratègia continuista de la gestió del fins ara president de la companyia, Luca de Meo, que aquesta setmana va comunicar la seva renúncia voluntària al càrrec davant l'oferta del grup Renault per liderar l'aliança amb Nissan i Mitsubishi en dos anys. Per Pacheco, l'escenari que s'obre ara a la companyia és una "incògnita" i ha elogiat la tasca del fins ara president de Seat per, entre d'altres, haver concebut la factoria de Martorell com un planta integral i no una més del grup VW, incrementat la producció, millorat l'ocupació i fomentar-ne la seva estabilitat i aconseguit beneficis després de molts anys. La situació de Seat a Catalunya contrasta amb la de Nissan, que Pacheco ha qualificat de "molt preocupant" i ha assegurat que tot esforç de sindicats i institucions per garantir la seva continuïtat "és poc".

En la roda de premsa per fer balanç del 2019 i expectatives per aquest any, el líder de CCOO considera que hauria de ser "lògic" que la direcció de Seat optés per un projecte que continués la tasca de Meo al capdavant de la companyia. "Si alguna cosa funciona, no la canviïs", ha afegit Pacheco, que ha qualificat la gestió del directiu italià "d'exitosa".

Per la seva banda, sobre Nissan, el dirigent de CCOO ha admès que la situació és "bastant fotuda" amb una "situació productiva complexa" i que es troba "pendent d'un fil" per la situació de la seva direcció a nivell mundial, després de la detenció del seu director general, Carlos Goshn, que fa pocs dies va fugir de la justícia japonesa i va fugir al Líban. Pacheco ha advertit que caldrà veure si la nova direcció assumeix els plans de Goshn i executa els 12.500 acomiadaments a tot el món anunciats fa uns mesos. "Està tot tant a l'aire, que en una situació tan feble productivament és molt preocupant", ha resumit.

Davant d'aquest escenari, Pacheco ha assegurat que tot l'esforç de sindicats i institucions per mantenir la producció "és poc" i que cal seguir-lo "intensificant". Per això, opina que cal centrar-se en aconseguir l'adjudicació d'un nou model que faci rendible la planta de la Zona Franca. "No podem imaginar que aquesta empresa no té garantia de viabilitat de futur per l'impacte que té en el sector automoció i altres sectors de l'activitat econòmica a Catalunya", ha avisat.

El desembre passat, CCOO ja va instar instar la direcció de Nissan a donar a conèixer de manera "urgent" les noves produccions per a les fàbriques de Nissan ja que "les necessitats són apressants en termes de producció i ocupació". "El temps cada vegada és més protagonista i la intensitat en el treball i la reivindicació de major volum de producció ha d'incrementar-se", assenyalava aleshores el sindicat, que admetia ser "conscient" de les dificultats que travessa la multinacional a escala mundial i europea per les baixes produccions, la crisi provocada pel cas 'Ghosn' i per la incertesa a la planta de Sunderland, al Regne Unit, per les conseqüències del Brexit.