El valor del barril de petroli Brent supera la barrera dels 70 dòlars

El preu del barril de petroli de qualitat Brent, de referència per a Europa, va superar ahir la barrera dels 70 dòlars, fet que no passava des del maig del 2019, després que l'Iran ataqués amb míssils la base aèria iraquiana d'Al-Assad, on hi ha tropes nord-americanes, com a represàlia a l'assassinat del general iranià Qasem Soleimani, mort en un atac nord-americà a l'aeroport de la capital iraquiana, Bagdad.

Pel que fa al barril de petroli Texas, de referència per als Estats Units, el preu va escalar fins als 65,62 dòlars, el més alt des de finals del mes d'abril passat, tot i que fins ara s'havia estabilitzat en els 63,25 dòlars.

D'altra banda, l'Ibex 35 va iniciar la sessió d'ahir amb una caiguda del 0,48%, cosa que va fer que el selectiu se situés en els 9.533 punts a les 9 del matí, en un escenari marcat per les tensions geopolítiques entre els Estats Units i l'Iran i per les caigudes significatives a les borses asiàtiques.