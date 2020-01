Acció Sindical del Bages tindrà secció al centre geriàtric de l'Onada

Acció Sindical del Bages ha començat a desenvolupar activitat sindical al centre geriàtric de l'Onada de Santpedor amb l'objectiu de millorar les condicions de treball de la plantilla en el seu conjunt i el procés d'atenció a les usuàries del centre. Fonts del sindicat van assenyalar ahir que, «a partir d'aquest moment restaran molt atentes a totes les vulneracions de drets tant laborals com fonamentals» que hi pugui haver al centre de treball, així com en relació amb el procés de treball i d'atenció.

El sindicat va fer arribar una carta a la direcció del centre en què proposen iniciar un procés de diàleg sobre diverses qüestions, entre les quals destaquen «incompliments del conveni col·lectiu per part de l'empresa i la proposta d'un pla d'actuació per millorar l'atenció a les usuàries». El sindicat es mostra convençut de poder arribar a acords amb l'empresa «sense la necessitat d'haver de seguir altres vies administratives o jurídiques».