Les cambres lamenten que el pacte de govern oblidi les infraestructures

Els presidents de les 13 cambres de comerç catalanes van posicionar-se ahir en relació amb el nou pacte del Govern espanyol, en el marc d'un comitè executiu celebrat divendres al matí a Valls. El valoren positivament, però lamenten que no s'hagi tingut en compte un pacte per a les infraestructures, tal com reclamaven.

Recorden que el dèficit s'eleva a 45.000 milions d'euros i que suposa un greuge amb la resta de l'Estat i d'Europa. Amb tot, confien que la qüestió es resolgui en les properes setmanes. Joan Canadell, president de la Cambra de Barcelona i del Consell de Cambres de Catalunya, considera que «l'estabilitat política i econòmica» ha d'anar acompanyada d'una solució al conflicte del procés català i que «cal abordar-ho d'una forma definitiva». També reclamen l'aprovació dels pressupostos generals i de la Generalitat «com més aviat millor».

«Donar estabilitat no ho és tot, pensem que també hi ha d'haver una solució del conflicte del procés català», demanen els presidents de les cambres.