La despesa en consum torna a nivells previs a la crisi

La despesa en consum final de les llars espanyoles ha tornat als nivells previs a la crisi, amb 705.000 milions d'euros el 2019, mentre que el 2007 van gastar-se'n 609.144, tenint en compte el 14% d'increment dels preus dels últims 12 anys.

Aquestes són algunes de les conclusions del professor d'Economia de la Universitat CEU San Pablo Miguel Córdoba Bueno, que assegura que la xifra agregada «no té en compte l'efecte que ha causat la crisi en termes de desigualtat en el consum de les famílies espanyoles», on s'ha produït una «clara disminució de la capacitat de compra de les classes mitjanes».



Efectes de la crisi

Segons Córdoba, durant el període «més àlgid» de la crisi (2013), el consum de les famílies espa-nyoles va disminuir el 13% en termes reals, i va recuperar-se «molt lentament», atès que el 2016 encara estava gairebé el 7% per sota del nivell del 2007.

Tot i això, l'expert considera que durant les èpoques de rebaixes hi ha una «febre consumista» que fa augmentar de manera significativa el consum.

Encara que les dades «no estan desagregades», si es compara el consum del primer i tercer trimestre, períodes oficials de rebaixes, amb el dels altres dos, el resultat és que no hi ha més consum, ja que el percentatge respecte al total anual durant els últims 12 anys va des del 49,77% al 50,68%. Per això, el professor apunta que les famílies «gasten més al gener i al juliol i després s'estrenyen el cinturó, per això en l'agregat trimestral gairebé no es nota».



Més consum en línia

El consum en línia s'ha duplicat en els últims quatre anys i ja voreja els 11.000 milions d'euros, xifra «molt respectable per a un país com Espanya, on l'ús del comerç electrònic és relativament recent», exposa Córdoba.

Pel que fa als preus, per al professor, determinar si hi ha disminucions significatives és «més complicat, atès que les dades oficials reflecteixen la suma de vendes, però no hi ha un comparatiu amb els preus de les setmanes anteriors».

Tenint en compte els preus de diversos productes un mes abans de les rebaixes, Córdoba va comprovar que eren entre el 10% i el 15% més baixos que els que s'anunciaven en l'època de rebaixes, en la qual s'oferien descomptes del 15%.