El reconegut xef Ivan Margalef agafa les regnes de dos dels restaurants de Món Sant Benet

El reconegut xef sabadellenc Ivan Margalef agafa les regnes de L'Ó i el Restaurant Món, de Sant Benet de Bages. Relleva, al capdavant de L'Ó, el conegut cuiner Jordi Llobet, que va aconseguir el 2013 un estrella Michelin per al restaurant del Bages. Els canvis responen a la voluntat dels responsables de l'emblemàtic projecte gastronòmic Món Sant Benet de crear sinergies entre L'Ó i el Restaurant Món. Per la seva banda, Llobet iniciarà nous reptes i projectes personals.

«Volem unificar els estils dels dos restaurants perquè la carta del Restaurant Món faci l'ullet a L'Ó. Com que a partir d'ara un mateix xef, Ivan Margalef, serà els responsable dels dos restaurants, ens encaminem cap a aquesta unificació», destaca a Regió7 el gerent de Món Sant Benet, Ferran Gonzàlez. Els responsables del projecte gastronòmic volen consolidar els equips que estan al capdavant l'oferta culinària. Margalef, doncs, també durà la proposta gastronòmica del Restaurant Món per tal d'oferir una carta i menús amb un toc de L'Ó conjuntament amb el xef Jordi Cunill.

Margalef té una dilatada trajectòria nacional i internacional en el camp de la gastronomia. Format a l'Escola Joviat de Manresa, on també ha exercit de professor, ha estat cap de cuina de restaurants com el Soho Brindisa de Londres, el Caviar&Bull de Budapest, el restaurant Aligué de Manresa i l'Hotel Boutique Les Clarisses de Vic. El xef s'ha format també en nombrosos cursos de cuina especialitzada i workshops amb professionals de primer nivell com Andoni Luis Adúriz (Mugaritz), Albert Adrià (El Bulli) i Joan Roca (El Celler de Can Roca).

El nou xef comptarà amb un equip de professionals de primer nivell que seguirà defensant el projecte «amb el rigor i la professionalitat que els caracteritza», afirma el gerent de Món Sant Benet. Els responsables també volen destacar el paper d'altres professionals involucrats en el projecte com ara Xavier Benito, a la cuina, i Irene Cozas, com a cap de sala i somelier tant de L'Ó com del Món. El restaurant L'Ó va obtenir l'any 2013 una estrella Michelin i es va convertir, fins a dia d'avui, en un dels pocs restaurants de la comarca del Bages que han obtingut aquest guardó. Amb anterioritat ho havia aconseguit L'Angle (predecessor de L'Ó) amb Jordi Cruz al capdavant.

La cuina de L'Ó es basa en la tradició i els productes de proximitat, però posant l'accent en tècniques d'avantguarda, una bona presentació i en la qualitat del servei. La voluntat del restaurant és fer una cuina de qualitat, propera i a l'abast del públic.

L'entorn del monestir de Sant Benet té una forta influència en el projecte, que s'abasteix en part dels productes d'agricultura ecològica i de proximitat dels horts de Món Sant Benet, gestionats pel projecte cooperatiu Mans de la Fundació Catalunya-La Pedrera. L'aposta per una carta de vins de qualitat i la feina en promoció del vi català han fet merèixer a L'Ó premis i reconeixements, i convertir-se en cita obligada en les rutes d'enoturisme de la zona. «La creativitat, el coneixement i la qualitat al servei de la cuina són els ingredients bàsics de la proposta del restaurant, que té en el seu equip humà la principal riquesa», emfatitza Gonzàlez.