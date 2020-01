L'edat d'emancipació puja als 32 anys per l'augment dels preus

L'edat mitjana de les persones que han buscat habitatge per emancipar-se es va situar el 2019 en els 32 anys, per sobre dels 31 anys registrats el 2018, per l'augment dels preus de lloguer i compra. Així es desprèn de l'última anàlisi del portal immobiliari Fotocasa, que indica que «baixa de manera significativa» el percentatge dels que han comprat habitatge (del 20% del 2018 al 15% el 2019) i els que han llogat habitació en pis compartit (del 17% a l'11%) amb l'objectiu d'emancipar-se. També cau el percentatge dels que han llogat habitatge (30% el 2019 i 35% el 2018), i per contra augmenta el dels qui han buscat habitatge per comprar i no l'han trobat (del 24% el 2018 al 38% el 2019). «Els joves demanden habitatge, de compra i lloguer, però no hi poden accedir perquè la seva situació econòmica i laboral els ho impedeix pel creixement dels preus», va dir el director d'Estudis i Formació de Fotocasa, Ismael Kardoudi.