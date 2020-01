Kids&Us trasllada la seva seu central a l'avinguda Tudela per doblar superfície

L'escola d'anglès per a infants Kids&Us ha fet el trasllat aquesta setmana de la seva seu central manresana del carrer Canonge Muntanyà al número 12 de l'avinguda Tudela, amb l'objectiu de guanyar espai. Així, les noves instal·lacions doblen la superfície de què disposava fins ara la seu central, fins als 2.000 metres quadrats, segons explica el confundador i president executiu de l'empresa nascuda a Manresa, Joaquim Ser-racanta.

L'operació, que ha requerit una inversió d'1,5 milions d'euros, busca garantir un espai «a llarg termini» per al cor de l'empresa, on s'agrupen els serveis de desenvolupament pedagògic i qualitat (els continguts del mètode Kids&Us), administració i màrqueting, entre d'altres. «Serà la fàbrica Kids&Us», diu Serracanta.

El nou local, una antiga nau industrial de sostres alts i espais diàfans, acollirà les 125 persones (la majoria, del territori) que ocupen els serveis centrals, però permet encabir-ne fins a 200, en una operació amb perspectiva de futur. «Feia temps que estàvem buscant un nou local per donar un millor servei a la gent que hi treballa. I tant la Natàlia (Perarnau, cofundadora del negoci) com jo volíem trobar un lloc emblemàtic, amb encant. I l'hem trobat», assegura Serracanta.

El trasllat de les instal·lacions permetrà encabir al local del Canonge Muntanyà les aules per a les classes d'alumnes de més de 12 anys, que així passaran de les 6 actuals a 25. Això comportarà el tancament de les aules fins ara en actiu a l'edifici Catalònia. D'aquesta manera, Kids&Us mantindrà oberts a la capital del Bages dos centres educatius: el del Canonge Muntanyà i l'històric del carrer Sant Fruitós, especialitzat en l'ensenyament de l'anglès als més menuts.

Kids&Us, que el 2017 va vendre el 70% de la propietat a la societat de capital risc Corpfin (la resta és en mans de Serracanta i Perarnau), té actualment 483 centres, poc més de quatre-cents a Espa-nya. D'aquests, més de 140 estan ubicats a Catalunya. La resta es reparteixen en països com Itàlia, França, Bèlgica, República Txeca, Marroc, Japó i Mèxic. Joaquim Serracanta explica que l'empresa ha consolidat la seva presència al mercat espanyol i que busca incrementar el seu pes en altres països. Per a aquest 2020 hi ha prevista l'obertura d'una cinquantena més de centres, una trentena encara a l'Estat (Andalusia, Llevant i en ciutats d'entre 30.000 i 50.000 habitants) i la resta principalment a Itàlia. La majoria de centres funcionen en règim de franquícia, excepte el 12%, que són participats de manera parcial o total per la matriu. Les dues escoles de Manresa són 100% de Kids&Us.

Joaquim Serracanta destaca el «compromís nostre i dels nostres socis amb Manresa. Hem tingut opcions de marxar-ne, però sempre hem apostat per la continuïtat aquí».

Kids&Us, que manté creixements de facturació a l'entorn del 12% els últims exercicis, apunta Serracanta, té actualment 4.500 empleats i ensenya anglès a uns 155.000 alumnes.