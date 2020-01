El preu del lloguer es dispara i se situa en els 1.249 euros de mitjana

El preu del lloguer continua pujant i se situa en els 1.249 euros de mitjana a Catalunya en el tancament del 2019, un 13,55% més en comparació de l'any passat, segons el portal pisos.com. Es tracta de l'increment anual més acusat de tot l'Estat. No obstant això, Catalunya es col·loca com la tercera comunitat amb la mensualitat més cara per als inquilins darrere de Madrid (1.744 euros al mes) i les Balears (1.394). En el conjunt d'Espanya l'increment interanual del lloguer ha estat del 8,5% i un preu de 966 euros. Concretament, els pisos a Barcelona costen quasi el triple (1.949 euros al mes) que a Lleida (680 euros). A Girona, el preu mitjà del lloguer és de 916 euros, mentre que a Tarragona és de 934 euros. En el global del 2019, les pujades de preu més intenses han estat a Tarragona (+14,76%) i Lleida (14,13%), mentre que han estat més moderades a Girona (+9,7%) i Barcelona (+6,12%).