El risc de pobresa de les persones de fora de la UE triplica el dels catalans

Les persones de fora de la Unió Europa que viuen a Catalunya tenen tres vegades més risc de viure situacions de pobresa (54,2%) que les de nacionalitat espanyola (18,1%), mentre que la taxa en el cas de les comunitàries se situa en el 19,5%, segons un informe elaborat per les Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), que també assenyala que el 40% de les persones extracomunitàries que resideixen a Catalunya són pobres tot i treballar i el 30% cobra menys de 500 euros bruts al mes.

En el cas de les dones de fora de la UE, el risc que pateixin situacions de pobresa augmenta fins al 57,4%. «L'objectiu d'aquest estudi és entendre com viu la població migrada a Catalunya, tenint en compte els moviments externs, els provinents de fora d'Espanya», va explicar ahir l'autora de l'informe i investigadora social, Georgina Marín, en roda de premsa.

De tota la població catalana (7,6 milions), 1,38 milions de persones han nascut fora d'Espanya (18%), de les quals el 30% tenen nacionalitat espanyola, el 19% d'altres països de la UE i el 51% són extracomunitaris. Els orígens més freqüents entre la població migrada a Catalunya són el Marroc (217.962 persones), que representa gairebé el 16% del total de població estrangera, Equador (82.559), Romania (78.961), Colòmbia (67.613) i l'Argentina (63.485).

La taxa de risc de pobresa entre estrangers no comunitaris amb prou feines disminueix tot i la recepció d'ajudes socials, ja que passa d'una taxa del 50,5 al 47,9%. En canvi, la situació millora en el cas dels estrangers comunitaris, amb una reducció de gairebé tretze punts percentuals, del 29,3 al 16,6%, i també entre els espanyols, que passa del 27,3 al 14,3%. «Rebre transferències socials no funciona per a les persones migrades, no se'ls atorguen els recursos socials suficients per sortir de la situació de pobresa», va afirmar el vocal de Pobresa d'ECAS, Ferran Busquets.

Tot i que el 72% dels migrats a Catalunya és en edat de treballar, pel 59,7% amb nacionalitat espanyola, la taxa d'ocupació dels primers és del 53,8%, i la dels autòctons, del 57,1%.