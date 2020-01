CCOO i UGT asseguren que cal continuar augmentant els salaris

CCOO i UGT van reclamar ahir un increment dels salaris després de constatar que els darrers augments no han comportat efectes negatius en l'economia, arran de la publicació de l'IPC del desembre.

Per a CCOO, l'increment de preus «evidencia que no hi ha afectació en la inflació dels recents increments salarials», i va afegir que «hi ha marge de millora» per a la recuperació salarial. La UGT va manifestar-se en termes similars i va apuntar que, tot i guanyar el 3,42% del poder adquisitiu el 2019, els salaris no recuperen la pèrdua acumulada des del 2008, «que encara és del 9,7%». Per això, va reivindicar que cal augmentar el salari mínim el 2020 i que no hi hagi cap conveni amb salaris inferiors als 14.000 euros anuals.

La UGT va apuntar que la previsió de desacceleració està provocant la contenció de preus, i va valorar que, en un escenari de desacceleració i prudència en el consum, «és necessari propiciar un augment dels salaris que afavoreixi la demanda interna a través del consum».

Per això, va indicar que és urgent aprovar i aplicar polítiques expansives per reactivar l'economia a través d'una despesa pública «eficient i ben orientada cap als sectors generadors d'ocupació i benestar social», a través dels pressupostos que s'aprovin tant a Catalunya com a l'Estat. «El nou Govern ha d'impulsar, des del diàleg social, un canvi del nostre model productiu sobre la base d'activitats de més valor afegit i amb ocupacions de qualitat. Això vol dir impulsar la política industrial i la formació per millorar la qualificació dels treballadors», va remarcar el sindicat.

La UGT també va afirmar que l'evolució dels salaris reals no ha de dependre només de conjuntures d'inflació favorables i va defensar que el creixement de la productivitat de les empreses ha de traduir-se en increments salarials «sostinguts».

Per la seva banda, CCOO va demanar «continuar eixamplant la millora salarial» en el marc de la negociació col·lectiva per reforçar la demanda interna davant l'expectativa de reducció de l'externa. CCOO també va reclamar polítiques d'habitatge i va qualificar «d'inadmissible» que les millores salarials aconseguides puguin absorbir en part l'augment del preu de l'habitatge.



Pimec

La patronal Pimec va considerar ahir que la inflació del 0,9% amb la qual Catalunya va tancar el 2019 «s'adequa a l'evolució del creixement econòmic actual».

En un comunicat, l'organització patronal va afirmar que els preus creixen «a un ritme moderat» i la taxa harmonitzada espa-nyola en el mes de desembre (0,8%) ha mantingut una incidència «positiva» en termes de competitivitat de preus respecte a altres països d'Europa.

D'altra banda, va destacar que la inflació subjacent (la que no té en compte els aliments no elaborats i els carburants) s'ha mantingut «constant» per quart mes consecutiu a l'1% a Espanya i a l'1,3% a Catalunya.