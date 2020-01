El Consell Comarcal del Bages contracta 32 persones en situació d'atur

El Consell Comarcal del Bages va contractar el desembre 32 persones en situació d'atur a la comarca. En el marc del Programa Treball i Formació, que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya, s'han contractat perfils de persones auxiliars administratives amb dificultats d'inserció laboral a 19 municipis de la comarca (25 contractes) i a la mateixa institució (set contractes). Els contractes tenen una durada d'entre sis mesos i un any, i en la majoria de casos són per fer tasques d'auxiliar administratiu de suport a les àrees de Promoció Econòmica, Serveis Socials, Transparència i Bon Govern, Cultura, Infància i Joventut, Gestió d'Arxius, Informàtica, Ensenyaments i Inclusió Social. Un total de 23 contractes són per a persones no perceptores de prestació per desocupació o subsidi, cinc són per a dones en situació d'atur i/o víctimes de violència de gènere i quatre són per a persones que perceben la renda garantida de ciutadania.