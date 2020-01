El nombre de start-ups a Catalunya augmenta el 38,5% en tres anys

Catalunya té 1.500 empreses emergents, start-ups, que donen feina a 16.900 treballadors, el 38,5% més que fa tres anys, i que han atret més de 2.800 milions d'euros d'inversió estrangera en els últims 5 anys, xifres que situen l'ecosistema català en la cinquena posició a Europa.

Aquestes dades apareixen recollides en l'últim informe sobre start-ups elaborat per l'agència per la competitivitat de la Generalitat, ACCIÓ, i presentat ahir en conferència de premsa per la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón.

Altres característiques d'interès són que més del 64% de les emergents treballen amb tecnologies vinculades a la indústria 4.0, el 43% tenen el comerç electrònic i el mercat web com a models de negoci, i el 25% factura més d'un milió d'euros. Com a mitjana, cada empresa emergent té 16 treballadors, una xifra que ha crescut també en els últims anys i que el Govern veu com a símptoma de maduresa d'un ecosistema en el qual, a més, el 39% dels fundadors d'empreses ja havien creat una altra empresa emergent amb antelació. De fet, el nombre actual de treballadors, prop dels 17.000, suposa el 23% més que fa només dos anys.

Per sectors, les TIC, l'oci i la salut són els que concentren més empreses, que se situen de manera majoritària (el 77%) en l'àmbit metropolità de Barcelona.

Finalment, l'informe destaca que 3 de cada 4 empreses emergents catalanes aconsegueixen finançament i que el 20% ja han tancat rondes d'inversió superiors al milió d'euros, i que el 22% dels equips fundadors són dones.