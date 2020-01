El sector preveu una moderació de preus de compravenda d'habitatge

El sector immobiliari preveu una moderació del creixement dels preus de compravenda d'habitatge a Espanya del 3% el 2020 i calcula en 500.000 el nombre de transaccions que es duran a terme en el mateix període. Ho va dir ahir el director general de Tecnotramit i Treshabitat, Vicenç Hernández, en l'obertura de la cinquena edició de la Tribuna Immoscòpia, que ha reunit a Barcelona el sector per debatre les perspectives de mercat immobiliari per a aquest any. Hernández va defensar que el mercat espanyol de l'habitatge «segueix sent atractiu» pel que fa a preus i, malgrat que la desacceleració va ser el 2019 «més pronunciada del que s'esperava», el risc de recessió econòmica és només del 15%. La demanda, va apuntar, «és sòlida però amb menys intensitat que en anys anteriors», i la renda disponible de les llars segueix avançant a ritmes superiors al 2%.