El 41% dels autònoms treballen en cooperatives o en societats mercantils

El 41% dels més de 550.000 treballadors autònoms de Catalunya treballen en cooperatives, societats col·lectives i mercantils, mentre que la resta (58,7%) ho fan de forma individual. Són estimacions del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) en un informe que retrata, a partir de dades del 2017, els autònoms que treballen en el primer grup, «autònoms col·lectius», que tot i representar quatre de cada deu autònoms, «és difícil de definir». Per sectors, els que treballen en l'àmbit de les cooperatives i les societats col·lectives es concentren en el 63,8% en els serveis, seguit de la indústria (19,5%), la construcció (13,3%) i l'agricultura (3,5%). El 72,6% dels treballadors autònoms en societats mercantils capitalistes es dediquen als serveis, davant de la construcció (15,7%), la indústria (10,3%) i l'agricultura (1,5%). La distribució territorial d'aquests treballadors, és «molt desigual» però destaquen comarques on representen més del 20% dels autònoms com Osona, Pla d'Urgell, Segarra, el Gironès, el Baix Camp i Noguera.