Mercadona projecta el trasllat del súper del carrer Francesc Moragas de Manresa

Mercadona està estudiant traslladar el seu establiment del car-rer de Francesc Moragas de Manresa per adequar-lo al seu nou model de «botiga eficient». La intenció de la companyia valenciana és fer el trasllat aquest 2020. La primera opció d'emplaçament de la nova botiga és just al davant de l'actual, a la mateixa avinguda de Francesc Moragas, en un espai de 3.000 metres quadrats ocupat actualment pel pàrquing exterior del súper i per la benzinera Setserveis.

Mercadona i Setserveis han signat un preacord de venda del ter-reny, segons han confirmat a aquest diari tant el grup de distribució com la propietat de la benzinera de capital manresà. Ambdues parts, però, insisteixen que l'operació és a les beceroles, ja que està supeditada a l'atorgament de les corresponents llicències municipals.



Nou model

El nou Mercadona tindria una superfície de venda de 1.700 metres quadrats, l'estàndard en l'actual model d'establiments del grup valencià. L'edifici tindria dues plantes, una de les quals l'ocuparia un pàrquing per donar servei als clients. Fonts de la companyia recorden que aquest nou model s'està implementant des del desembre del 2016 a tota la cadena i que la primera botiga que es va reformar a Catalunya amb aquest estàndard va ser la botiga de Masquefa el febrer del 2017. El nou model de botiga eficient, recorden les mateixes fonts, «té per objectiu fer l'acte de compra més còmode per al client i incorpora noves seccions com ara la secció de pernil al tall, la secció «A punt per menjar» de plats preparats per emportar-se, i l'ampliació de la secció de forn amb aposta pels productes locals i una llescadora de pa». El model reforça el disseny de botigues «per ambients» estrenat per Mercadona l'any 2000.

Els establiments amb aquest nou estàndard ofereixen una nova distribució i decoració, amb més llum natural, i pretén «millorar el temps i l'experiència de compra». Els treballadors disposen de nous dispositius electrònics i s'ofereix formació específica per als empleats a la mateixa botiga. A més, les noves botigues incorporen mesures supletòries d'estalvi energètic.



Tres botigues a Manresa

Mercadona ja té tres establiments a la capital del Bages, el darrer dels quals va obrir portes a mitjan desembre al nou carrer de Pilar Bertran Vallès, al barri de la Sagrada Família. L'obertura d'aquest establiment va comportar el tancament del que la companyia tenia a la carretera de Vic cantonada Arquitecte Gaudí. Aquest establiment també compleix l'estàndard de Mercadona de 1.700 metres quadrats de superfície de venda.

L'actual Mercadona de la plaça Mil·lenari es va inaugurar el setembre del 2009 i substituïa al seu torn les instal·lacions que la cadena tenia al carrer Barcelona. La superfície d'aquest supermercat és de 1.300 metres quadrats, i en el moment de l'obertura presentava una distribució innovadora en els establiments de la cadena, anomenada «botiga per ambients».

El tercer Mercadona de Manresa va obrir portes el febrer del 2012 a l'avinguda Universitària.