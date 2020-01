La Cambra promou una trobada entre Àngels Chacón i empreses locals

La Cambra de Comerç de Manresa ha promogut una trobada entre la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, i diferents empreses del Bages per intercanviar impressions sobre la situació econòmica del territori. A la trobada han participat una vintena d'empreses, a més de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i responsables del departament d'Empresa.

Els participants han traslladat a la consellera les seves inquietuds en temes com la formació i les dificultats de les empreses per trobar professionals qualificats. A més, es va posar damunt la taula el dèficit que pateix la comarca pel que fa a comunicacions viàries i ferroviàries. També la manca de sòl industrial qualificat i de grans dimensions. La consellera, per la seva banda, ha parlat de la nova Llei de Cambres i ha refermat el compromís del Govern per tirar endavant aquesta llei, que ha de definir les funcions i el finançament d'aquests organismes.