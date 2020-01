El Deutsche Bank tanca a Manresa i envia els clients a la sucursal de Terrassa

Deutsche Bank va tancar ahir la seva sucursal de la carretera de Vic de Manresa i ha deixat els seus clients sense cobertura al conjunt de la comarca del Bages. L'entitat els ha comunicat que a partir d'ara hauran d'adreçar-se a l'oficina més propera, a Terrassa, per ser atesos. Amb tot, no tots els clients han estat alertats del tancament de manera oficial, segons ha pogut saber aquest diari, fet que va generar desconcert entre usuaris del banc. L'entitat ha fet saber als clients que disposaran d'un únic caixer electrònic per poder operar a Manresa sense comissions, el de Bankinter de la carretera de Cardona.

El tancament de l'oficina de Manresa, que va obrir el 2007, s'inclou en un pla de reestructuració del negoci minorista de l'entitat, que implica la clausura d'onze oficines més a tot l'Estat, a Sòria, Terol, Osca, Palència, Puerto de Marbella, Alacant, Mollet del Vallès, Benidorm i tres sucursals de Madrid. Això suposa el tancament del 6,6% de la xarxa d'oficines, que ara queda en 169. El banc té al conjunt de l'Estat poc més de 2.300 treballadors, dels quals, amb aquesta operació de reestructuració, trenta-cinc seran prejubilats i 14 acomiadats, segons dades de Comissions Obreres. Entre el juny del 2018 i el juny del 2019, el banc ja havia ajustat el 4,89% la seva plantilla, i va passar de 2.451 a 2.331 treballadors.

La reestructuració a Espanya s'emmarca en un pla més global de retallada de 18.000 locs de treball per a l'any 2022, segons va anunciar el banc el juliol de l'any passat. L'objectiu de l'entitat és millorar l'eficiència del seu negoci de banca comercial mitjançant la concentració d'oficines i una aposta més gran pel canal digital, procés per al qual el banc va anunciar la inversió de 300 milions d'euros per accelerar la digitalització del negoci minorista. El 2018, Deutsche Bank ja va tancar un total de 40 oficines a tot l'Estat. Amb aquestes reestructuracions, el banc alemany deixa de tenir presència a totes les províncies de l'Estat. Fins ara era l'única entitat internacional que complia aquesta circumstància.

El banc va obtenir, en el primer semestre del 2019, un benefici net de 28,21 milions d'euros, el que suposa un increment del 4,44% respecte al mateix període de l'exercici precedent.