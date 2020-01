L'ANC atura la campanya «Consum estratègic» per ordre judicial

L'ANC ha paralitzat la campa-nya «Consum estratègic», que promou empreses favorables a l'autodeterminació de Catalunya, després que ho ordenés el jutjat mercantil número 11 de Barcelona en estimar parcialment unes mesures cautelars sol·licitades per Foment del Treball.

Segons va avançar La Vanguardia i han confirmat fonts de l'ANC, la campanya ara queda en suspens, en espera que finalitzi el procés judicial obert i hi hagi una resolució definitiva del cas.

La jutgessa va ordenar a l'entitat que «cessi en la realització de qualsevol actuació, per qualsevol mitjà, amb transcendència pública que suposi la difusió de la campanya» i que «s'abstingui de realitzar-les en el futur», a més de tancar la web en què s'allotja el cercador d'empreses. En l'índex d'aquesta pàgina web, l'ANC fa públic un missatge en què explica la situació processal i diu que els seus serveis jurídics donaran «la millor resposta a aquesta resolució». «El jutjat mercantil 11 de Barcelona ha resolt la demanda de mesures cautelars prèvies urgents interposades per Foment del Treball contra l'activitat de Consum estratègic. És per això que hem de tancar la web de Consum estratègic», assenyala el missatge.

El procés judicial es va iniciar per una demanda de la patronal, que va demanar la retirada de la campanya per considerar que animava a una conducta anticompetitiva. El juny del 2019 l'ANC va presentar la seva campanya «Consum estratègic», emmarcada en la iniciativa «Eines de país», per «enfortir una economia catalana molt més deslligada de les pressions polítiques».