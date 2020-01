Seat amplia la seva flota de duotràilers i gigatràilers

Seat ha ampliat la flota de duotràilers i gigatràilers, els dos camions de més capacitat i longitud que circulen per les carreteres europees i que, asseguren, redueixen fins a un 30% les emissions de CO2 i un 25% els costos logístics. En un comunicat, la companyia ha explicat que actualment té amb quatre rutes que uneixen la planta de Martorell amb proveïdors d'Àlaba, Madrid i Navarra, i que preveuen obrir noves connexions en els propers mesos. «L'aposta de SEAT per la sostenibilitat i l'eficiència logística forma part del nostre objectiu per reduir a zero l'impacte de la producció», afirma el vicepresident de Producció i Logística de SEAT, Christian Vollmer.