Tous anuncia el tancament de la cadena Dayaday i inicia un ERO

Casual Dreams SL, la filial de l'empresa manresana Tous dedicada a la venda d'articles i complements de moda, incloent-hi bijuteria, bosses, marroquineria i rellotges, que opera amb la marca Dayaday, ha anunciat als seus empleats la intenció d'iniciar un procés d'extinció col·lectiva de contractes de treball.

Segons afirmen fonts de la companyia, «des que l'any 2013 Casual Dreams va adquirir els actius de Dayaday, tant la compa-nyia com els seus treballadors han fet grans esforços per contrarestar una situació econòmica desfavorable prèvia a la seva adquisició, i fer front a un entorn cada vegada més exigent d'alta competència en el mercat d'articles i complements de moda».

Així i tot, recorden les mateixes fonts en un comunicat, «la situació s'ha tornat cada vegada més complexa i impossible de revertir, i aquestes condicions han motivat la situació actual i la mesura presa per la companyia».

Dayaday assegura «reconèixer l'esforç i l'excel·lent treball realitzat per tota la plantilla durant els últims anys», i diu «iniciar aquest procés amb la ferma voluntat d'establir un diàleg amb els representants dels treballadors i amb el màxim respecte pels professionals de l'empresa, amb l'objectiu d'aconseguir el millor acord possible per a totes les parts».

Dayaday va néixer a Galícia l'any 2006. L'any 2013 la compa-nyia originalment de Pórtico va ser adquirida per Tous amb la filial Casual Dreams, dirigida per Laura Tous, que va apostar per fer una expansió per incrementar la seva presència en el mercat.

El 2015, Tous va decidir el trasllat a la capital del Bages dels departaments de màrqueting, recursos humans i administració de Dayaday, serveis que va ubicar a l'antic hotel Pere III.

Actualment, la cadena té més de 60 punts de venda a tot Espa-nya, un dels quals al carrer Guimerà de Manresa, al xamfrà amb el carrer de Casanova.