AMB LES GARROFES

La conselleria d'Empresa i Coneixement ha anunciat aquest dimecres que a Catalunya hi ha actualment 1.500 start-ups (dades del 2019), el 38% més que fa tres anys. És una de les conclusions d'un estudi elaborat per ACCIÓ –l'agència per a la competitivitat de l'empresa. Catalunya s'ha consolidat com el primer hub de start-ups del sud d'Europa i posseeix tots els actius per atreure inversions i talent internacional. Els objectius plantejats per Acció per a l'any 2030 són arribar a les 4.000 start-ups (emergents), 400 scaleups (compa-nyies més madures i que ja han aconseguit força finançament) i 15 unicorns (empreses valorades en més de 1.000 milions de dòlars); els unicorns més recents a Catalunya són empreses com Glovo, eDreams i LetGo.

L'informe recull les dades de la plataforma digital Barcelona&Catalonia Startup Hub creada per ACCIÓ, que actua com un punt de trobada de les start-ups catalanes amb l'objectiu de posicionar l'ecosistema català al món i impulsar la captació d'inversions. Aquest directori recull empreses d'un màxim de 10 anys de vida, amb models de negoci escalables, repetibles i aplicables en entorns globals i orientades a un creixement ràpid.

El programa Startup Catalonia, d'ACCIÓ, dona suport a les start-ups en fase de prellavor i intensives en tecnologia (projectes d'alt risc i de més difícil accés al capital privat), amplia línies d'ajut i potencia la seva connexió internacional mitjançant l'acompanyament de grups d'aquestes empreses emergents als ecosistemes amb més potencial com Silicon Valley, Nova York, Singapur o Corea del Sud, entre d'altres. També es vol intensificar la col·laboració entre start-ups i companyies consolidades per potenciar la innovació oberta i fomenta l'atracció i generació de talent, així com la col·laboració publicoprivada per impulsar nous piers, espais d'innovació que esdevenen plataformes compartides entre universitats, pimes, grans empreses i start-ups. Es contribuirà a un entorn més business friendly per a aquest tipus d'empreses i es potenciarà l'emprenedoria femenina.

Cada start-up té 16 treballadors de mitjana; fa 4 anys era de 9 treballadors. En el 21,8% dels equips fundadors de start-ups a Catalunya hi ha presència de dones directives. Es tracta d'un percentatge superior al de la mitjana de la Unió Europea (17,6%). I el 19% dels treballadors de les 1.500 start-ups catalanes són estrangers. Barcelona és considerat el 3r hub de start-ups a Europa preferit pels fundadors de start-ups si haguessin de tornar a crear una empresa, darrere de Londres i Berlín.

El 64% de les empreses emergents catalanes treballen amb tecnologies vinculades a la indústria 4.0, sobretot en els camps del cloud computing, el big data, l'internet de les coses (IoT), la intel·ligència artificial i els sistemes integrats. Es dediquen sobretot a les TIC, l'oci i la salut. En concret, estan especialitzades en els serveis empresarials i productivitat (10,3%), el healthtech i medtech (10,3%), la biotecnologia i la farmàcia (7,1%), l'oci i el traveltech (6,8%) i les TIC i les telecomunicacions (6%). A banda, el 43% de les empreses emergents catalanes asseguren que l' e-commerce i els marketplace són els seus principals models de negoci.

Tres de cada quatre empreses emergents catalanes aconsegueixen finançament i el 20% de les empreses emergents han aconseguit rondes d'inversió superiors al milió d'euros (sèries A i B).

Altres informacions positives sobre l'economia catalana són que Acció ampliarà la cobertura de les oficines als Estats Units amb la delegació a Austin (Texas) i així completarà la xarxa de Silicon Valley, Miami, Nova York i Washington. Texas és el segon estat amb el PIB més elevat del país i la desena regió mundial per PIB i, amb més de 28 milions de persones, el segon amb més població, dar-rere de Califòrnia.

També és bona notícia la del volum d'inversió que en el període 2015-2019 ha fet de Barcelona el cinquè hub europeu amb 2.748 milions d'euros d'inversió, darrere de Londres, Berlín, París i Estocolm i davant de Munic i Amsterdam. I que les tecnologies que han atret més inversors a Catalunya són les TIC (concentren el 21% del nombre d'operacions de finançament), el big data (16%) i el cloud computing. Catalunya és, amb diferència, el primer territori de l'Estat pel valor dels actius productius vinculats amb la inversió estrangera entre els anys 2003 i 2017. El valor de l'estoc net d'actius productius vinculats amb la inversió estrangera rebuda a Catalunya s'estimava (el 31 de desembre del 2017) en 25.593 M?, el que representa el 10,9% del PIB català i el 22,5% de tots els actius productius vinculats amb la inversió estrangera al conjunt de l'Estat.

També sona molt bé la notícia sobre la captació de fons europeus 1.070 M? i més de 2.000 participacions en projectes finançats pel Programa europeu de RDI Horizon 2020 (H2020). La captació de fons per part de Catalunya del global d'H2020 és del 2,4% del total, i el percentatge de població és de l'1,6%. Destaquen els fons aconseguits en Innovació a les PIME: 4,3% dels fons; accions Marie Sklodowska-Curie (MSCA): 3,7% dels fons; projectes de Ciència amb i per a la societat: 3,6% dels fons; tecnologies Futures i Emergents (FET): 3,6% dels fons; projectes d'Acció pel clima i medi ambient: 3,4% dels fons; projectes de Salut, canvi demogràfic i benestar: 3% dels fons; projectes de TIC: 2,4% dels fons; ajuts de l'European Research Council (ERC): 2,2% dels fons. Aquestes dades mostren la competitivitat, l'excel·lència i la capacitat innovadora de les institucions i dels investigadors catalans en l'àmbit internacional.