Preus «ruïnosos» i menys producció a la 57a Fira de l'Oli

La 57a edició de la Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues va arrencar divendres a les Borges Blanques amb la presència de 94 expositors, 32 dels quals són productors i elaboradors d'oli d'oliva.

El certamen ha arribat al final d'una campanya marcada per la sequera, que ha fet caure la producció a la meitat a la DOP les Garrigues, i també ha quedat tocada per uns preus «ruïnosos» que són conseqüència, sobretot, de l'increment de producció al sud d'Espanya.

Els visitants poden gaudir fins avui de tastos, maridatges i presentacions, entre moltes altres activitats, amb l'oli d'oliva verge extra com a gran protagonista i amb la participació de 13 xefs catalans de renom. L'encarregada d'inaugurar la fira va ser la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, que va posar en valor la importància de la cultura de l'oli.



Edició afectada per la sequera

L'edició d'enguany arriba afectada per la sequera acumulada dels darrers anys, que ha fet caure a la meitat la collita a la denominació d'origen protegida (DOP) les Garrigues. Segons el seu president, Enric Dalmau, aquest any la producció rondarà els tres milions de quilos, quan el potencial productiu de la DOP és d'uns sis milions. «Només s'ha pogut salvar la collita gràcies a les zones amb reg de suport», mentre que al secà s'han notat molt els efectes de la sequera, va assenyalar.

D'altra banda, Dalmau va explicar que els preus «estan a un nivell ruïnós» com a conseqüència de l'increment de la producció a Andalusia, que ha fet créixer considerablement la producció d'aquest producte a escala estatal.

«Hi ha una dèria de produir tones sense saber després on les podran vendre, i això enfonsa el sector», va sentenciar. Segons el president de la DOP les Garrigues, això també provoca que cada vegada sigui més complicat que els joves vulguin dedicar-se al sector.

Per fer front a aquesta realitat, Dalmau va defensar la necessitat d'apostar per la comercialització d'oli d'oliva verge extra envasat i de començar a deixar enrere la venda de bona part de la producció en grans cisternes a països com ara Itàlia. «L'oli envasat funciona i és rendible, i per això cal avançar cap aquí», va indicar.