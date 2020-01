El sector del porcí tanca un any «positiu» gràcies a l'exportació

Unió de Pagesos (UP) aposta per les granges de mares per a la producció de garrins a Catalunya «per no trencar l'equilibri en el sector porcí» i per «evitar canvis d'orientació que facin augmentar l'engreix». El bon moment econòmic que viu el sector gràcies a les exportacions, i que s'ha confirmat el 2019, ha disparat les importacions d'animals vius per a engreix. En aquest sentit, UP recorda que les pitjors crisis sanitàries del sector es van viure a conseqüència de la importació de garrins holandesos el 1997 i el 2000, que van difondre la pesta porcina clàssica a Catalunya. El preu de referència del porcí a Mercolleida el 2019 va ser d'1,35 euros el quilo, mentre que el del 2018 va ser d'1,13 euros el quilo, i el del 2017, d'1,26 euros el quilo.

Tant l'Administració com el sector, en aquell moment van apostar per assegurar l'equilibri entre les granges de mares i les d'engreix tancant el cicle. Els preus alts del mercat, però, des del 2018 han fet augmentar les importacions, segons el sindicat. Així, entre el gener i el setembre del 2019 es va importar més d'un milió d'animals a Catalunya, el 155% que el mateix període en els últims quatre anys. En paral·lel, les dades mostren, segons el sindicat, que en els últims tres anys ha plegat el 20% de les granges de mares a Catalunya mentre ha augmentat el nombre d'engreix l'11%, segons dades del departament d'Agricultura.

Unió de Pagesos recorda els esforços que han fet les granges per aconseguir un nivell alt de bioseguretat, amb la instal·lació de tanques, malles ocelleres i vestidors, entre altres elements, a més de la millora del maneig dels animals amb l'adequació de les granges a les noves exigències de benestar animal marcades per l'Administració.

Pel que fa a la valoració econòmica, Unió de Pagesos considera el 2019 un any «positiu» per al sector gràcies a les exportacions, que han marcat una xifra rècord amb el 70% de la producció (1,3 milions de tones segons SIP Consultors). L'any va acabar amb una nova pujada de preu de Mercolleida, que es va situar en 0,150 euros el quilo, el més alt de tot l'any, en un període, a final d'any, en què històricament hi ha una davallada del preu.

Unió de Pagesos considera que tant el preu a l'alça com l'augment de les exportacions són conseqüència dels efectes dels brots de la Pesta Porcina Africana (PPA) que pateix la Xina i altres països asiàtics, i que han fet disminuir la seva cabana dràsticament.

Durant el primer semestre del 2019, les exportacions de l'Estat espanyol a la Xina van superar les exportacions totals del 2018 i van situar l'Estat com a primer exportador mundial al país asiàtic. El setembre del 2019, la xifra era de 418.000 tones, el 70% superior respecte al mateix període del 2018. El sindicat considera que en aquesta situació favorable «el sector ha de vetllar per no perdre l'equilibri, i apostar perquè sigui sostenible en el futur».