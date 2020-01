El sector immobiliari s'estabilitzarà el 2020 a Espanya després d'uns anys de creixement

El sector immobiliari encara el 2020 com un any d'estabilització i normalització, després del període de creixement posterior a la crisi, amb l'augment de l'oferta d'habitatge de lloguer, el desenvolupament de fórmules com el «coliving» i la construcció industrialitzada entre els seus principals reptes. Amb la incògnita sobre com pot evolucionar la inestabilitat política, els experts preveuen que el totxo espanyol seguirà sent refugi d'inversors estrangers, entre ells els veneçolans i mexicans, que estan «venint en massa», segons el president de l'assessoria borsària Armanext.

Les previsions de promotors i constructors apunten que els preus de l'habitatge pujaran l'any que ve entre el 3% i el 4%, xifra molt semblant o lleugerament inferior a les actualitzacions que tindran gran part dels salaris.

Per al secretari general de l'Associació de Promotors i Constructors d'Espanya (APCE) i director gerent de la madrilenya Asprima, Daniel Cuervo, es tracta d'una «bona notícia perquè permet que el comprador d'habitatge pugui accedir-hi». No obstant això, Cuervo recorda que Espanya presenta «moltes realitats immobiliàries» i que hi haurà zones amb pujades inferiors al 3%, mentre que a altres arribaran al 7% i al 8%.

En aquesta evolució a diferents velocitats incideix el director d'Estudis de pisos.com, Ferran Font, per a qui la fluctuació de preus serà «extremadament heterogènia depenent de mercat o regió», de manera que «hi haurà zones en què els preus baixaran, en algunes es mantindran estables i en d'altres seguiran la seva tendència alcista». L'estabilització de l'activitat el 2020 pivotarà en una producció d'habitatge nou que l'APCE s'estima entre 110.000 i 115.000 unitats, pràcticament igual que aquest any. Una mica més optimistes, a pisos.com creuen que podrien superar els 120.000 visats.