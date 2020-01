Si busques feina, volem ajudar-te. Ofertes d'ocupació disponibles a dia d'avui

42 vacants per cobrir sol·licitant metges, project manager, operaris d'injecció de plàstics, mecànics, personal amb discapacitat i més ofertes de feina a Manresa, Martorell i al Vallès .

GRUP IMAN

GRUP IMAN selecciona :

Operari / a Injecció de plàstics per a Martorell

Publicat: 2020.01.16

– 5 vacants.

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Precisem incorporar Operaris / es d'injecció de plàstics, per important empresa de el sector tèxtil situada a Martorell.

Entre les funcions hi subministrar la màquina de plàstic.

Es requereix:



– Disponibilitat incorporació immediata

– Disponibilitat per realitzar torns rotatius

– Vehicle propi

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Operari / a Injecció de plàstics a Martorell

Agent Comercial d'Impremta Gràfica (sector plàstic) per Martorell

Publicat: 2020.01.15

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 15.000 € -20.000 €.

Indústria gràfica situada al Baix Llobregat precisa Agent Comercial introduït en el sector industrial per representar fàbrica d'envasos i embalatges plàstics (bobines, sacs, bosses, sobres, etc., de polietilens i polipropilens).

Les funcions principals a desenvolupar serien:



– Representació de l'empresa d'envasos i embalatges plàstics (bobines, sacs, bosses, sobres, etc).

– Acció comercial dels productes.

– Coneixement de el sector plàstic i productes.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Agent Comercial d'Impremta Gràfica (sector plàstic) a Martorell

Assessor / a servei automoció per a Manresa

Publicat: 2020.01.14

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

– Salari 20.000 € -25.000 €.

Des Iman Temporing Manresa, busquem assessor de servei per vacant estable a concessionari oficial de Manresa.



Les seves funcions seran:



-Recepció vehicle.

-Diagnòstic inicial d'avaria.

-Seguiment de resolució.



Es requereix coneixements tècnics i mecànics, al seu torn que actitud proactiva i comercial per tracte amb client.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Assessor / a servei automoció a Manresa

Polidor / a inoxidable per Santpedor

Publicat: 2020.01.09

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 20.000 € -25.000 €.

IMAN Temporing selecciona per empresa ubicada a Santpedor, especialistes polidors / es.

Les funcions a realitzar seran les següents:

-Pulido d'acer inoxidable.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Polidor / a inoxidable a Santpedor

DEPENDENT / A + OBRADOR per Solsona

Publicat: 2020.01.08

– Contracte de durada determinada.

– Jornada completa.

– Salari 10.000 € -15.000 €.

Es necessita per a incorporació immediata, ajudant d'obrador i dependent / a per a empresa de Solsona dedicada a la pastisseria.

Horari: 40 hores setmanals de dimarts a diumenge

Imprescindible disponibilitat d'horaris

Es requereix:

– Bon tracte amb el client

– Parlar i entendre el català a la perfecció

– Facilitat per al treball en equip

– Ganes d'aprendre

– Disponibilitat d'horaris

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de DEPENDENT / A + OBRADOR a Solsona

Aux.control-manteniment Caps de Setmana (amb DISCAPACITAT) per Igualada

Publicat: 2020.01.07

– Jornada parcial – indiferent.

Des Diswork precisem incorporar a un / a auxiliar conserge-aux.mantenimiento amb certificat de DISCAPACITAT per cobrir el serveis de caps de setmana en important empresa ubicada a Igualada.



El contracte de treball és estable.

Es requereix:

Foment d'Ocupació (1 any + 1 + 1 + indefinit).

Disposar d'el certificat de discapacitat igual o superior a l'33%

Vehicle propi per accedir a al lloc de treball

Disponibilitat de caps de setmana i festius per treballar a Igualada

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Aux.control-manteniment Caps de Setmana (amb DISCAPACITAT) a Igualada

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

La Fundació Pere Tarrés, amb més de 60 anys d'existència, és una organització no lucrativa d'acció social i educativa, dedicada a la promoció de l'educació en el temps lliure, el voluntariat, la millora de la intervenció social i la enfortiment de el teixit associatiu.

Fundació Pere Tarrés selecciona :

Auxiliar per 1 Equipament esportiu a Manresa

Publicat: 2020.01.17

– Contracte a temps parcial.

– Jornada parcial – indiferent.

S'ofereix un contracte de setembre a desembre de 10h setmanals a els dissabtes i diumenges dins de la franja horària de 7:30 a 14:00 i de 15:00 a 21:00 a Funció de l'calendari de partits de lliga.

Funcions:

– Vetllar paper bon Manteniment de les Instal·lacions

– Coordinar l'Ús i ocupació de la Instal·lació esportiva

– marcatge de el camp de sorra

– realitzar l'Atenció als grups esportius i assignar vestidor

– Neteja general de vestidors

– Gestió d 'incidències de Manteniment bàsic

– realitzar registres de temperatures i legionel.la

Experiència en Manteniment bàsic d'Instal.lacions Esportives

Bon nivell de català

Disposar de l'Certificat Negatiu de Delictes sexuals

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació d'Auxiliar per 1 Equipament esportiu a Manresa

Tallerista projectes artístics (Anoia i Baix Llobregat) per Igualada

Publicat: 2020.01.17

– Contracte a temps parcial.

– Jornada parcial – indiferent.

Cerquem professionals amb experiència en el lleure relacionat amb l'Àmbit artístic, Coneixements d'origami i manualitats amb nocions de circuits elèctrics Bàsics.

Experiència en el lleure relacionat amb l'Àmbit artístic.

Coneixements en origami i manualitats amb nocions de circuits elèctrics Bàsics.

Valorable títol de monitor / a de lleure.

Vehicle propi (valorable segons l'població)

Disponibilitat per Treballar a l'horari i lloc indicats.

Disposar de l'Certificat Negatiu de Delictes sexuals

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Tallerista projectes artístics (Anoia i Baix Llobregat) a Igualada

Tallerista projectes artístics (comarca del Bages) per Súria

Publicat: 2020.01.17

– Contracte a temps parcial.

– Jornada parcial – indiferent.

L'Objectiu de l'activitat és dinamitzar activitats relacionades amb l'origami, plastilina, dibuix sense o amb llapis 3D, postal il·luminada i leds.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Tallerista projectes artístics (comarca del Bages) a Súria

Rodi Motor Services selecciona :

Mecànic / a Especialista de l'Manteniment Automòbil per a Manresa

Publicat: 2020.01.15

– 2 vacants.

– Contracte indefinit.

– Jornada completa.

Les seves funcions seran:

– Manteniment integral de el vehicle (alineació de el vehicle, substitució de pneumàtics, canvi d'oli i filtres, frens, Suspensió etc)

– Diagnòstic bàsic.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Mecànic / a Especialista de l'Manteniment Automòbil a Manresa

Segula Technologies – Barcelona selecciona :

PROJECT MANAGER per Martorell

Publicat: 2020.01.03

– Jornada completa.

Grup Segula, precisa incorporar un / a PROJECT MANAGER per formar part del nostre equip a Martorell.

S'encarregarà de:

– Gestió i lideratge de projectes de millora interdisciplinaris.

– Planificació i seguiment de les activitats a realitzar.

– Asignat tasques, establir prioritats i dissenyar plans alternatius.

– Analitzar la viabilitat funcional i econòmica dels projectes.

– Realitzar tasques relacionades amb la gestió (convocar reunions, confeccionar actes, revisió, preparació i presentació de documentació, etc.).

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de PROJECT MANAGER a Martorell

ESPANYA AMB ACNUR selecciona :

Promotor ONG: fix (910 €) + var. = 1100-2000 € (5h) per a Manresa

Publicat: 2020.01.02

– 10 vacants.

– Contracte indefinit.

– Salari 11.000 € -24.000 €.

T'oferim treballar com a captador de socis amb un sou fix brut mensual de 910 € per 25 hores setmanals, que, unit al nostre atractiu sistema d'incentius, esdevé un sou mitjà superior als 1100 € mensuals, que pot superar els 2000 € a l' mes.

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de Promotor ONG: fix (910 €) + var. = 1100-2000 € (5h) a Manresa

Wellbeing Solutions selecciona :

METGE / A RRMM IGUALADA

Publicat: 2020.01.13

– Contracte indefinit.

– Jornada intensiva – demà.

– Salari 30.000 € -35.000 €.

Wellbeing Solutions selecciona per un important SPA a nivell nacional a un / a professional per al seu centre de treball a Igualada



FUNCIONS:

– Examen físic a treballadors

– Realització d'ECG

– Interpretació resultats de diferents proves

– Elaboració d'informes mèdics

Per inscriure i més informació en oferta d' ocupació de MÈDIC / A RRMM IGUALADA

Més ofertes de feina a Barcelona.