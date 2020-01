080 Barcelona Fashion incorpora nous formats de presentació

El certamen català de moda 080 Barcelona Fashion incorporarà nous formats de presentació en la pròxima edició, que tindrà lloc del 3 al 6 de febrer al Recinte Modernista de Sant Pau. Dins el calendari de desfilades, l'esdeveniment destinarà una jornada específica als 080 Capsules Day, un espai que apel·la a la «llibertat» i la recerca «d'espais de desconstrucció i noves maneres d'entendre la moda» a través de col·leccions més reduïdes, conegudes com a «càpsules». El format serà una exhibició on els dissenyadors prioritzaran la presentació de la marca, el concepte i l'univers creatiu. Firmes com Avellaneda, el disse-nyador Alled Martínez, Laagam, Las Antonias i Juanjo Villaba Bermúdez apostaran per aquest nou format i hi presentaran les seves propostes. L'acte, impulsat pel departament d'Empresa i Coneixement, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, preveu també «accentuar» la seva presència internacional.