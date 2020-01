La Cambra ofereix un curs de formació en imatge i so per a joves

La Cambra de Comerç de Manresa començarà al febrer una nova edició del curs d'imatge i so, inclòs al Programa Integral de Qualificació i Ocupació per a menors de 30 anys que vulguin formar-se per trobar feina. L'objectiu del curs és donar als participants els coneixements necessaris per treballar en el suport tècnic d'espectacles en directe. En la proposta hi col·laboren el teatre Els Carlins i la companyia teatral Sargantana, que és qui impartirà el curs. Amb aquest curs es vol oferir una formació diferent que permeti als joves conèixer de prop el sector de les arts escèniques. La formació té un alt contingut de treball pràctic, que es portarà a terme al teatre Els Carlins, on els joves treballaran en un espai real per posar en pràctica tots els coneixements teòrics adquirits. Al llarg de la formació es treballaran aspectes com la il·luminació d'espais escènics, el so, les projeccions i les eines tecnològiques per a la gestió i programació d'espectacles.