Els denunciants de Tous van comprar joies a diferents ciutats i un laboratori ha acreditat que contenen material fraudulent

L'associació de consumidors i usuaris de joies que va interposar una denúncia contra l'empresa de joies manresana Tous per estafa va comprar productes a la seva pàgina web i en botigues de quatre ciutats i les va sotmetre a l'anàlisi i contrast d'un laboratori cordovès que han conclòs que les peces tenen un farcit fraudulent que no s'ajusta a les característiques amb les quals s'estaven ofertant al mercat. La companyia, per la seva banda, ha admès en un comunicat que algunes de les seves joies poden "incorporar nuclis no metàl·lics que ajudin a donar estabilitat a la peça, mantenint sempre la primera llei".



Segons la documentació de la causa a la qual ha tingut accés Europa Press, davant les sospites que els productes de Tous no fossin el que semblaven, l'associació Consujoya va adquirir el mític ós que fabrica la firma en la seva versió penjoll per a adult i per a nena i acabat en "plata de primera llei", en establiments de Còrdova, Màlaga i Madrid i a la pròpia web de Tous.



Les mostres van ser reenviades al laboratori Ecomep de Còrdova i l'informe va constatar que el farcit era no metàl·lic i que a dins de la joia hi havia una estructura hidrocarbonada que incomplia la normativa del Reglament de la Llei de Metalls. El mateix resultat va obtenir l'Institut Universitari de Nanoquímica de la Universitat de Còrdova en analitzar les peces adquirides a través de la botiga online.



Els denunciants van posar els fets en coneixement de la Fiscalia de Còrdova, que després de demanar un informe de la Guàrdia Civil, va trobar indicis de delictes de publicitat enganyosa, estafa continuada, falsedat en document i corrupció en els negocis, no només en la pròpia Tous, sinó també en el laboratori de contrast que acredita la qualitat de les seves joies, Applus Laboratories, amb seu a Barcelona.





Representants de Tous declaren aquest dimecres a l'Audiència

Tous es defensa: «Són sempre de primera llei»

Todas nuestras joyas de oro y plata son siempre de primera ley y cumplen expresamente con la legislación de metales preciosos. Además, todas ellas están certificadas por laboratorios oficiales en España. — TOUS Jewelry (@tousjewelry) January 20, 2020

El fiscal cordovès va decidir remetre les actuacions a l'Audiència Nacional donada la magnitud que podria tenir la causa. Ara, el Jutjat Central d'Instrucció número 1 ha recollit el testimoni per la possible "afectació a un nombre molt important de productes presumptament posats al mercat amb publicitat enganyosa o fraudulenta prop de 4 milions de peces, d'una empresa implantada en més de 45 països amb uns 400 establiments i volum de vendes a Espanya de més de 350 milions d'euros ".Després de l'admissió a tràmit de la denúncia,, ha acordat citar aquest dimecres en qualitat de persones jurídiques investigades a Tous i a Applus Laboratories, convocant els seus representants jurídics.Així mateix, ha requerit a la Unitat de Delictes Econòmics de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil perquè informin sobre l'ofici que Fiscalia de Còrdova va remetre a l'Ministeri d'Indústria i la Generalitat de Catalunya sobre aquest assumpte.Per la seva banda, després de fer-se públic que l'Audiència Nacional obria diligències, la joiera catalana Tous ha assenyalat en un missatge al seu compte oficial de Twitter que totes les joies d'or i plata que comercialitzen "són sempre de primera llei" i compleixen amb la legislació de metalls preciosos. "Totes elles estan certificades per laboratoris oficials a Espanya", remarquen des de Tous.En un comunicat més extens, la firma manresana diu que treballa les seves peces utilitzant la tecnologia de microfusió i d'"Electroforming". "En ambdós casos es fa servir una tecnologia avalada per tots els òrgans tècnics de l'Administració Pública, al mateix temps que Tous incorpora en totes les seves peces el corresponent certificat de garantia i autenticitat en el qual s'especifica la tècnica utilitzada i la llei dels metalls preciosos", subratlla la companyia.Tous explica que, mitjançant la utilització de la tècnica d'"Electroforming", i depenent de la mida, forma i metall preciós empleat, "La marca remarca així mateix que la certificació i contrast de la plata de primera llei, així com l'or de 18 quirats, es realitza d'acord amb la Llei de metalls preciosos per una entitat independent del grup. "Tous ha fet el disseny, la tecnologia i la qualitat seus senyes d'identitat", afegeix la firma.s, la marca manresana té presència en més de 50 països amb 700 botigues i compta amb una plantilla de més de 4.000 professionals. El 2018 va obtenir un benefici net consolidat de 27,3 milions d'euros, un 120% més que l'any 2017, i la facturació de el grup va arribar als 396.400.000 d'euros, fet que suposa un increment de l'4,5%.El passat mes de maig, l'Audiència Provincial de Barcelona va confirmar la sentència del Jutjat Mercantil número 2 que declarava la nul·litat d'un dels dissenys que Tous havia registrat, un cor que segons denunciava l'Associació Provincial de Joiers, Argenters i Rellotgers de Còrdova San Eloy, no té res d'exclusiu, és freqüent en el col·lectiu de fabricants i no pot ser per tant inscrit com a exclusiu.