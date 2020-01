ICL Iberia inverteix 77 milions d'euros en una nova terminal al Port de Barcelona

ICL Iberia, la societat holding del Grup ICL que explota les mines bagenques, i l'única companyia productora de sal i potassa a l'Estat, invertirà 77 milions d'euros en un nova terminal al moll Álvarez de la Campa del Port de Barcelona que substituirà l'actual, situada al Moll del Contradic. L'objectiu de la infraestructura és millorar l'eficiència i la productivitat i s'ha tingut en compte la capacitat de manipulació del producte salí. A més, la nova terminal permetrà doblar la quantitat de mineral que l'empresa trasllada des de les plantes del Bages fins al Port, fins on arriben un milió de tones cada any gràcies a l'acord amb FGC per ampliar la freqüència i la capacitat de trens. D'altra banda, la capacitat de càrrega dels vaixells es multiplicarà i passar de les 800.000 tones actuals a unes 4 milions amb la possibilitat de carregar dos vaixells de forma simultània.

El moll tindrà una longitud de de 400 metres i 14 metres de calat, a més de dos grues de 52 metres d'alçada.

La nova terminal portuària també comptarà amb un edifici d'oficines, dos magatzems amb capacitat per gairebé 22.000 metres quadrats de superfície i capacitat per a 220.000 tones-, 2,7 quilòmetres de cintes transportadores i una terminal ferroviària interior, amb quatre vies de 450 metres en ample mètric.

ICL Iberia també ha presentat la rampa de Cabanasses, un projecte complex geològicament a Súria ja que té un 20% de desnivell i 900 metres de profunditat. Es tracta d'un túnel de 5.000 metres de llargada que connectarà la mina amb la planta de tractament. Té un 20% de desnivell i 900 metres de profunditat. Es preveu que durant el quart trimestre del 2020 estigui operativa, el que permetrà consolidar gradualment l'activitat minera de Súria i Sallent.

L'empresa ha celebrat aquest dimarts un acte institucional, que ha comptat amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; el secretari general d'Indústria i de la PIME del govern d'Espanya; Raül Blanco; el cinquè tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle; la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa; i els 100 màxims directius de la companyia, liderats pel president i CEO, Raviv Zoller, i el president de la filial d'ICL Iberia, Carles Aleman.