L'FMI rebaixa el creixement de l'economia espanyola fins a l'1,6%

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha reduït en dues dècimes la previsió de creixement de l'economia espanyola per al 2020, fins a l'1,6%, després que en l'anterior informe, del 15 d'octubre, la situés en l'1,8%.

Per al 2021, l'FMI també pronostica un augment de l'1,6%. D'altra banda, les previsions per al 2020 a nivell mundial són d'un creixement del 3,3% per a l'any que ve i del 3,4% per al 2021, mentre que es rebaixa en una dècima l'estimació de l'any passat, del 3% al 2,9%.

L'FMI també destaca en l'informe de perspectives mundials d'aquest gener una rebaixa dels riscos per a l'economia mundial després del primer acord per posar fi a la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina i una «menor probabilitat d'un no acord per al Brexit».

Pel que fa al tancament del 2019, l'organisme internacional situa el creixement de l'economia espanyola en el 2%, també dues dècimes menys del previst fa uns mesos i quatre menys respecte l'augment registrat el 2018, que va ser del 2,4%.



Previsions de Calviño

Les previsions de creixement de l'economia espanyola per al 2019 han anat per tant en la línia del previst per la ministra d'Economia, Nadia Calviño, la tardor passada, quan va avançar que es mourien al voltant del 2%, tot i que la CE les situava una dècima per sota d'aquesta xifra.

L'informe de perspectives mundials en les economies avançades (Eurozona, Estats Units, Japó, Regne Unit, Canadà i altres) augura un creixement de l'1,6% i per al que ve, una dècima menys del què s'haurà registrat aquest 2019 (+1,7%). L'any 2018, l'augment va ser del 2,2%, sis dècimes més respecte les previsions per al 2020.

Pel que fa a l'economia global, les perspectives apunten a un augment del 2,9% durant el passat 2019 i estimacions del 3,3% i el 3,4% per al 2021. Es tracta d'una dècima menys respecte les previsions per a l'any passat i aquest, respectivament, i de dues dècimes respecte el 2021 per les revisions a la baixa a l'Índia. «La recuperació prevista a nivell global es manté incerta», assenyala l'organisme internacional en el seu informe.



Riscos

El Fons Monetari Internacional recorda que l'economia mundial encara manté riscos de desacceleració, si bé s'han reduït després que els Estats Units i la Xina hagin arribat a un primer acord per posar fi a la guerra comercial, i també després que una sortida no acordada del Regne Unit de la Unió Europea hagi esdevingut «menys probable».

«Poden sorgir noves tensions entre els Estats Units i la UE i poden tornar entre els Estats Units i la Xina», avisa l'organisme internacional, que sosté que si l'acord entre les dues potències es manté l'impacte en el PIB mundial a final del 2020 es reduirà del 0,8% al 0,5%.