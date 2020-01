Tous defensa que compleix amb «tots els estàndards mundials de certificació de metalls preciosos»

Totes les joies d'or i plata de Tous "són sempre de primera llei" i la companyia compleix amb "tots els estàndards mundials de certificació de metalls preciosos". Així ho assegura l'empresa de joies manresana en un comunicat que ha emès per rebatre la informació destapada aquest dilluns per El Independiente en el qual s'assegura que l'Audiència Nacional està investigant si Tous ven joies produïdes amb material fraudulent.

La firma manresana destaca en el seu text que totes les joies que comercialitza a Espanya estan certificades per laboratoris oficials autoritzats i que treballa les seves peces utilitzant la tecnologia de microfusió i d'"Electroforming". "En ambdós casos es fa servir una tecnologia avalada per tots els òrgans tècnics de l'Administració Pública, al mateix temps que Tous incorpora en totes les seves peces el corresponent certificat de garantia i autenticitat en el qual s'especifica la tècnica utilitzada i la llei dels metalls preciosos", subratlla la companyia.

Tous explica que, mitjançant la utilització de la tècnica d'"Electroforming", i depenent de la mida, forma i metall preciós empleat, "la joia podrà incorporar nuclis no metàl·lics que ajudin a donar estabilitat a la peça, mantenint sempre la primera llei".

La marca remarca així mateix que la certificació i contrast de la plata de primera llei, així com l'or de 18 quirats, es realitza d'acord amb la Llei de metalls preciosos per una entitat independent del grup. "Tous ha fet el disseny, la tecnologia i la qualitat seus senyes d'identitat", afegeix la firma.

Fundada el 1920 i presidida actualment per Alba Tous, la marca manresana té presència en més de 50 països amb 700 botigues i compta amb una plantilla de més de 4.000 professionals. El 2018 va obtenir un benefici net consolidat de 27,3 milions d'euros, un 120% més que l'any 2017, i la facturació de el grup va arribar als 396.400.000 d'euros, fet que suposa un increment de l'4,5%.

Denunciats per una associació de consumudors de Còrdova



Representants legals de Tous i Applus Laboratories estan citats aquest dimecres a l'Audiència Nacional per respondre a una denúncia de l'associació de consumidors de joies de Còrdova, Consujoya, feta el 2018. Segons aquesta entitat, diverses joies de l'empresa manresana que s'anunciaven com a peces d'or de 18 i 24 quirats contenien dins seu material no metàl·lic.

Segons la llei, la composició de les peces ha de ser igual en totes les seves parts. En canvi, els primers estudis químics demanats per la Guàrdia Civil i fets per experts independents van trobar el mateix a totes les peces analitzades: una baixa qualitat del material de les joies i una composició enganyosa. Aquests fets podrien afectar milers de joies diferents, consideren els denunciants.

Reduir despeses



Segons l'informe de la Guàrdia Civil que revela El Independiente, «Tous està comercialitzant peces de joieria omplertes d'un material no metàl·lic, incomplint el que disposa la legislació vigent. S'intueix que la finalitat d'aquesta pràctica és reduir costos en la fabricació de peces de metalls preciosos mantenint-ne el pes i l'aparença d'una peça sòlida, composta únicament per metall preciós».