El treball de cures no remunerat va representar el 14,9% del PIB espanyol

El treball de cures no remunerat va representar el 14,9% del PIB de l'Estat el 2018, segons l'informe «Tiempo para el ciudado» d'Oxfam Intermón. En total, es van invertir 130 milions d'hores diàries en aquesta feina, equivalent a setze milions de persones treballant vuit hores al dia sense cap remuneració. A escala global, el valor econòmic de la feina de cures no remunerada feta per dones de quinze anys o més és de 10,8 bilions de dòlars anuals (9,7 bilions d'euros), el triple de la mida de la indústria mundial de la tecnologia. De fet, el 42% de les dones de tot el món en edat de treballar no forma part de la mà d'obra remunerada a causa de les tasques domèstiques que han d'assumir.

En total, s'estima que hi ha 67 milions de treballadors de la llar en tot el món, de les quals el 80% són dones. Només el 10% d'aquestes treballadores estan protegides per la legislació laboral general. De fet, es calcula que el 90% de les treballadores no té accés a les prestacions de seguretat social com, per exemple, les baixes per maternitat.